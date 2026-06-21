Aquest és el gen que comparteixen les famílies més longeves, segons un nou estudi científic

Un equip d'investigadors dels Països Baixos ha identificat una variant genètica que apareix amb més freqüència en famílies amb una longevitat excepcional i que podria contribuir a retardar l'aparició de malalties associades a l'envelliment. L'estudi, publicat a la revista científica GeroScience, assenyala el gen GPX3 com un dels factors que podrien explicar per què algunes persones arriben als 100 anys mantenint un bon estat de salut.
La recerca ha analitzat dades de centenars de persones longeves i els seus familiars i els científics han detectat que una variant concreta del gen GPX3 és més habitual entre els membres de famílies amb una esperança de vida especialment elevada. Aquest gen està relacionat amb la protecció de les cèl·lules davant l'estrès oxidatiu, un dels processos biològics que contribueixen a l'envelliment i al desenvolupament de diverses malalties cròniques.
Els investigadors expliquen que les persones portadores d'aquesta variant presenten nivells més elevats de la proteïna GPX3, una substància antioxidant que ajuda a reduir els danys causats pels radicals lliures. Segons els autors de l'estudi, aquest mecanisme podria contribuir a preservar millor els teixits i retardar l'aparició de problemes cardiovasculars, metabòlics o neurodegeneratius.
L'estudi també destaca que els familiars de persones centenàries solen acumular menys factors de risc associats a l'envelliment i desenvolupen certes malalties a una edat més avançada que la població general. Això reforça la hipòtesi que la genètica té un paper rellevant en la longevitat, tot i que no és l'únic factor determinant.
La genètica no ho explica tot
Els científics insisteixen que aquest descobriment no significa que existeixi un "gen de la immortalitat". La longevitat depèn d'una combinació de factors genètics, ambientals i d'estil de vida, aspectes com una alimentació equilibrada, l'activitat física regular, evitar el tabaquisme i mantenir una bona salut cardiovascular continuen sent claus per envellir en bones condicions. Els autors de la investigació esperen que aquest descobriment permeti aprofundir en els mecanismes biològics de l'envelliment i obri la porta a futures estratègies per prevenir malalties associades a l'edat i promoure una vida més llarga i saludable.