Els errors que gairebé tothom comet amb la crema solar (i que posen en risc la pell)

Arriba l'estiu i, amb ell, els dies de platja i piscina. Que per a protegir-se del sol cal ficar-se crema solar no és cap novetat, però aplicar-la no sempre és sinònim d'estar ben protegit. De fet, molts dels errors més habituals fan que la protecció real sigui molt inferior a la que hauria de ser, augmentant el risc de patir cremades, envelliment prematur de la pell i, a llarg termini, de càncer de pell.
En aquest sentit, Tomás Toledo Pastrana, dermatòleg i cap del Servei de Dermatologia dels hospitals Quirónsalud Sagrado Corazón i Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, ha aclarit en una entrevista amb EFE Salud quins són els mites més estesos sobre els fotoprotectors i quins hàbits convé corregir per protegir la pell adequadament durant tot l'any i, sobretot, a l'estiu.
"Els dies ennuvolats no cal posar-se crema"
Un dels errors més freqüents, segons el doctor, és creure que la crema solar només és necessària quan fa un sol intens. En realitat, una part important de la radiació ultraviolada travessa els núvols, de manera que la pell continua rebent radiació encara que no notem calor o sensació d'estar-nos cremant. "Encara que no tinguem la sensació que ens estem cremant, la radiació continua arribant a la pell i acumulant dany amb el pas dels anys", adverteix.
Per això, Toledo insisteix que la protecció solar s'ha d'utilitzar igualment quan el cel està tapat, ja que les conseqüències en la salut són acumulatives i poden manifestar-se anys després.
Aplicar-ne poca quantitat
Posar-se crema solar no sempre és sinònim d'estar ben protegit. En aquest sentit, el doctor Toledo assenyala que la majoria de les persones, en realitat, se n'apliquen menys de la necessària, fet que redueix considerablement la protecció real respecte a la que indica l'envàs. En aquest sentit, recorda la importància també d'oblidar posar-ne a zones com les orelles, els llavis, el clatell, el coll, el cuir cabellut en persones amb poc cabell, el dors de les mans o les empenyes dels peus.
No tornar-ne a aplicar
D'altra banda, el dermatòleg adverteix que un altre dels errors més habituals és pensar que amb una sola aplicació al matí és suficient per a tota la jornada. La seva recomanació és posar-se'n aproximadament cada dues hores. A més, també cal reaplicar-la després de banyar-se, de suar intensament, de practicar esport o d'eixugar-se amb la tovallola (encara que el protector indiqui que és resistent a l'aigua).
Entendre què significa el factor de protecció
Un altre aspecte important és entendre què significa exactament el factor de protecció solar (FPS). Aquest, assenyala el dermatòleg, indica principalment la capacitat del producte per protegir davant la radiació UVB, responsable de les cremades. Per exemple, una crema solar amb FPS 30 bloqueja aproximadament el 97% de la radiació UVB, mentre que un FPS 50 arriba al voltant del 98%.
Tot i que la diferència sembli petita, el doctor recorda que l'auge de diagnòstics de càncer de pell en els últims anys està estretament lligat als hàbits d'exposició solar. Per això, Toledo recomana posar-se crema solar amb un alt factor de protecció, per evitar problemes de salut a llarg termini.