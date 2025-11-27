Els errors amb els dècims de loteria de Nadal que et poden fer perdre el premi

Falta menys d'un mes per al tradicional sorteig de Nadal. El pròxim dilluns 22 de desembre milers de persones estaran esperant que la sort els doni una alegria i que el seu dècim sigui un dels premiats. Potser durant tot l'any només has adquirit un número, o bé ets dels que ja en té deu. En tot cas, cal tenir presents algunes precaucions per evitar ensurts abans i després del sorteig. En un vídeo publicat per la policia espanyola, alerten que hi ha una sèrie de coses concretes que no has de fer amb tel teu dècim.
En primer lloc, l'agent recomana no confiar el dècim a ningú i guardar-lo en un lloc segur. I, el més important de tot, fer-li una foto, ja que podria fer servei en un futur. En aquest sentit, també és important anotar el número i la sèrie del dècim en cas que ens el robessin o el perdéssim.
És comú que, en alguns casos, decidiu compartir un dècim amb una altra o més persones. Sigui amic o familiar, és recomanable que firmeu el dècim, ja que et pot ajudar a evitar problemes legals en cas que el número resultés premiat, com ara demostrar quines persones tenen dret a cobrar-lo i quin percentatge correspon a cadascú. I, en cas que no siguis tu qui el guarda, fes-ne una fotocòpia per tenir-lo tu també.
D'altra banda, en cas que te'l robin o el perdis, l'agent recomana denunciar-ho immediatament. Això sí, has de tenir feta una foto. Encara que la imatge no substitueix el paper original, la prova demostra que tu ets el posseïdor del dècim. A més, com que podràs recuperar el número i sèrie, sabràs si et toca un premi
Finalment, si el teu dècim resulta premiat, la policia espanyola recomana que siguis discret. I no esperes a anar a cobrar els diners fins a l'últim moment, ja que té una caducitat de 3 mesos!