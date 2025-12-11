L'increment del salari mínim que recomana el comitè d'experts del govern espanyol per al 2026

El comitè d'experts que assessora el govern espanyol sobre el salari mínim interprofessional (SMI) ha complert el mandat que li va donar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i ha plantejat dos escenaris de pujada d'aquesta renda mínima pel 2026: un amb tributació per l'IRPF i un altre, sense. Actualment, l'SMI a l'Estat és de 1.184 euros al mes amb 14 pagues, 16.576 euros bruts anuals.
Segons ha avançat El País i han confirmat a Europa Press fonts properes al comitè, els experts suggereixen incrementar l'SMI 37 euros al mes, fins als 1.221 euros mensuals amb 14 pagues -17.094 euros bruts anuals-, si es decideix que segueixi exempt de tributació o elevar-lo 56 euros mensuals, fins als 1.240 euros mensuals amb 14 pagues -17.360 euros bruts l'any-, si s'opta perquè passi a tributar a l'IRPF.
En termes percentuals, aquestes pujades serien del 3,1% en el primer cas (sense tributació) i del 4,7% en el segon (amb tributació). Els experts justifiquen que, d'aquesta manera, l'SMI representaria almenys el 60% del salari mitjà net, com estableix la Carta Social Europea. L'increment del 2025 va ser del 4,4%, d'uns 50 euros mensuals, i va quedar exempt de tributar en l'IRPF.
La tributació de l'IRPF, el gran debat al voltant del salari mínim
L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava el salari dels treballadors a l'Estat durant cada any tenint en compte les circumstàncies personals i familiars de cada persona. És un impost progressiu i funciona per trams de salaris bruts, per la qual cosa, els tipus incrementen amb l'augment del sou.
Els trams són modificables, però si el salari mínim augmenta a un ritme superior del qual s'apugen els límits de cada tram, es dona la circumstància que passa a tenir un tipus d'IRPF més elevat i, per tant, el guany en el salari net que perceben els treballadors es veu reduït. Això mateix va passar amb l'increment del 2025, la qual cosa va provocar un enfrontament entre els dos partits del govern espanyol, PSOE i Sumar, que finalment van acordar que l'SMI no tributés en l'IRPF.
Per aquest motiu, el comitè d'experts contempla els dos escenaris i augmenta lleugerament l'increment salarial brut en cas que, finalment, l'SMI sí que tributi en l'IRPF el 2026. De totes maneres, es tracta d'un informe no vinculant i ara el govern espanyol haurà de fer una proposta formal als sindicats i la patronal -la CEOE vol un increment inferior, de l'1,5%- abans de presentar-la al Congrés perquè la validi.