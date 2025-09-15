Gabriel Fernàndez, portaveu d'ERC a Sabadell, deixa el partit per desavinences amb la direcció

El portaveu d'ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha anunciat que deixa el partit per desavinences amb la direcció, a qui acusa d'haver dut els republicans a un procés de "mutació estratègica". Fernàndez, que va ser home fort al govern local quan la formació governava la ciutat amb Juli Fernàndez com a alcalde, va ser número 3 de la candidatura per a liderar el partit Foc Nou.
Després de més de deu anys com a regidor, aquest dilluns ha anunciat en roda de premsa la decisió de sortir del partit i quedar com a regidor no adscrit a l'Ajuntament, fet que es farà oficial al ple d'aquest mateix mes de setembre. Això deixarà ERC amb dos regidors, perdent, així, el pes de ser la segona força al ple, que ara passarà a ser la Crida.
Comunicat de Gabriel Fernàndez sobre la marxa d'ERC
En un comunicat posterior, Fernàndez ha qualificat aquest episodi de "molt dolorós", per bé que ha revelat que també l'allibera i li dona forces per "continuar endavant". Sobre els motius de la decisió, l'encara regidor republicà denuncia "contradiccions" amb el partit que ha intentat "revertir democràticament" amb les eines al seu abast i "al costat d'altres companys". També considera que a mesura que avança la "mutació" de la formació republicana, també ho fa la "desafecció", i subratlla, en aquest sentit, "la marxa de molta gent del projecte (local, nacional) en un degoteig continu".
Així, Fernàndez justifica la seva marxa pròpia en discrepàncies en l'eix nacional -assegura que arran de la "repressió" de l'estat espanyol, el partit s'ha centrat a combatre aquesta situació amb la llei d'amnistia i ha deixat "relegades" la "lluita per la independència, la confrontació i l'autocentrament nacional, assumint el marc mental espanyol i amb una aliança estratègica amb el PSOE/PSC gairebé a tot arreu".
També discrepa de l'eix ideològic, perquè "la transformació social profunda i els discursos de classe compromesos i valents" han estat "abandonats i substituïts pel marc del que és políticament correcte", "eufemismes buits" o "gesticulacions". Una altra discrepància la troba en l'àmbit local, on, per exemple, el projecte municipalista que fins ara representava ell mateix ha estat "en molts moments boicotejat per l'executiva actual".
Per tot plegat Fernàndez ha decidit comunicar la baixa com a militant d'ERC des d'aquest mateix dilluns. També ha comunicat a l'alcaldessa de Sabadell i a la secretària de l'Ajuntament i la "voluntat" de deixar de formar part del grup municipal republicà i, per tant, deixar de ser-ne portaveu, alhora que la de passar a ser regidor no adscrit.