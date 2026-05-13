Junts i hereus del FNC exploren replicar l'operació Manresa a Sant Cugat

Moviments a Sant Cugat del Vallès a un any de les eleccions municipals. Junts i Avenç Nacionalista exploren una possible coalició per als comicis de 2027, segons ha avançat Cugat Mèdia. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont busca replicar l'operació que ja va fer a Manresa amb Sergi Perramon, impulsor d'aquesta plataforma conformada per antics representants del Front Nacional de Catalunya (FNC). El citat mitjà detalla que en els últims dies s'ha produït una trobada a l'Hotel Sant Cugat per mirar d'explorar aquesta coalició electoral.
A la trobada hi havia l'actual alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès; a més del tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró; i la presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canas. Per part d'Avenç Nacionalista hi havia el candidat a l'alcaldia per al 2027, Lluís Fernández Alà; i Sergi Perramon, líder de la plataforma i actual regidor a l'Ajuntament de Manresa. Avenç Nacionalista va aterrar a Sant Cugat fa tot just tres mesos, tot i que Fernández Alà ja es va presentar els últims comicis locals sota les sigles del Front Nacional de Catalunya, igual que va fer Perramon a Manresa.
Fernández Alà, excandidat del FNC
Segons detalla Cugat Mèdia, Avenç espera que Junts doni una resposta definitiva abans de l'estiu per decidir si s'acaba produint la coalició o totes dues formacions es presenten per separat a les eleccions municipals. La plataforma de Perramon exigeix tenir un paper actiu en la confecció del programa electoral i també s'ofereix per teixir una candidatura unitària a l'EMD de Valldoreix. El citat mitjà explica que al projecte d'Avenç a Sant Cugat hi ha perfils procedents del FNC, però també de Convergents i altres espais sobiranistes com l'Assemblea Nacional Catalana.
Pel que fa a Fernández Alà, ja és un vell conegut de la ciutat. Ara vol concórrer en una llista amb Junts, però ja es va presentar el 2023 sota les sigles del FNC. I no va ser l'única participació en uns comicis locals, ja que també va anar a les llistes de Convergència i Unió l'any 2011. Un dels seus salts a l'esfera pública va ser també com a precandidat de la presidència del Barça el 2021, però no va poder arribar a presentar-se ja que va recaptar només 1.177 avals, molt lluny dels 2.257 que eren necessaris per poder superar el tall.
El pacte de Junts i Avenç a Manresa
Perramon va decidir allunyar-se d'Aliança Catalana a finals de desembre del 2025 i presentar la seva pròpia plataforma. La voluntat era aglutinar un espai convergent molt fragmentat a la capital del Bages i que, de moment, s'ha traduït en una candidatura unitària amb Junts mentre que Aliança Catalana sembla complicat que hi tingui encaix. En tot cas, l'agenda de Perramon és clara: el nacionalisme, la seguretat i la prosperitat econòmica. Ara intenta arrelar a Sant Cugat, tot i que els resultats del FNC van ser molt diferents: Perramon va obtenir dos regidors a Manresa i Fernández Alà tot just va superar els 200 vots i un suport del 0,53%.