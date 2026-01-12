Retrets entre Cerdanyola i Sant Cugat per Bellaterra: «Deslleial»

L'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón (PSC), ha acusat l'Ajuntament de Sant Cugat (Junts i ERC) de "deslleial" davant l'informe positiu per annexionar Bellaterra al seu municipi. En roda de premsa, Cordón ha dit que el seu homòleg santcugatenc, Josep Maria Vallès, li havia traslladat prèviament que no hi havia interès a incorporar l'actual Entitat Municipal Descentralitzada (EMD). Concretament, ha dit que aquesta conversa va ser per WhatsApp i durant la nit de Reis, quan li va traslladar el contingut de l'informe que apuntava una direcció totalment oposada. El batlle ha assegurat que faran servir tots els mecanismes "polítics, administratius i judicials" per preservar la integritat territorial actual.
L'alcalde de Cerdanyola no s'ha mossegat la llengua i ha assenyalat directament contra l'Ajuntament de Sant Cugat per aquest gest, i en nom del consistori ha dit que consideren que vulnera els principis de cooperació entre municipis. "No hauríem pensat mai que patiríem aquesta deslleialtat institucional", ha assenyalat.
Cordón ha destacat que sempre han treballat estretament amb els municipis del seu voltant de manera "lleial, discreta i directa", tot apuntant que l'Ajuntament de Sant Cugat sempre ha estat la primera administració amb qui han volgut parlar sobre la situació relativa a l'EMD de Bellaterra. "En converses informals ens han dit que no preveien donar suport a una iniciativa com aquesta, però hem vist com han treballat de manera unilateral, deslleial i per l'esquena sense comptar amb l'Ajuntament de Cerdanyola per annexionar Bellaterra al seu municipi", ha destacat.
De fet, Cordón ha destacat que va ser la nit del 6 de gener quan Vallès li va enviar un missatge per avançar-li que l'Ajuntament aprovaria l'endemà l'informe que avalaria la integració de Bellaterra: "Avui no denunciem només el nostre posicionament en contra, sinó també la forma, sense un diàleg previ i sense lleialtat", ha afegit.
Cordón ha qualificat la situació com "la gota que ha fet vessar un got ple", després de diverses "múltiples actuacions" que han anat passant per alt pel bé de les relacions entre els dos municipis en aquest mandat, que, assegura, "demostren que l'actual govern de Sant Cugat no té interès per treballar amb Cerdanyola" llevat que sigui pel seu propi interès electoral, urbanístic i econòmic. "No és pels interessos de la gent que viu a Bellaterra, prou feina tenen amb els seus barris i EMD actuals", ha afegit, en referència a Valldoreix.
Per tot això, l'alcalde de Cerdanyola ha avançat que com a "gran ciutat" que és Sant Cugat, està en disposició de fer servir "tots els mecanismes, polítics, administratius i judicials" per defensar la seva integritat territorial. En aquest sentit, ha destacat que les relacions entre els dos ajuntaments es troben ara mateix "en la pitjor forma possible". Pel que fa als suports, Cordón ha apuntat que el PSC i En Comú Podem dels dos municipis avalen que Bellaterra es mantingui com a part de Cerdanyola, i ha considerat que els partits d'esquerres i progressistes haurien de defensar el mateix.
Conveni al forn
Amb tot, ha recordat que un dels objectius d'aquest mandat és renovar el conveni entre Cerdanyola i Bellaterra. Tot i que el document està en procés de treball i no se'n coneixen els detalls, Cordón ha destacat que entre les mesures previstes es contempla triplicar la inversió actual, d'uns 500.000 euros anuals al marge de les aportacions extraordinàries, així com incrementar les competències de l'EMD.
L'alcalde ha remarcat que la integració de Bellaterra a Sant Cugat no es podria fer com a EMD, donat que aquesta condició administrativa és fruit de l'acord a què va arribar l'Ajuntament de Cerdanyola. Això comportaria que, d'entrada, s'integraria com a barri o districte, fet que comportaria perdre l'estatus que té ara.
Cordón ha qualificat una eventual annexió de Bellaterra a Sant Cugat com un "precedent perillós" pel que fa a l'organització territorial al país, donat que obriria la porta a què altres territoris reclamessin canvis com aquest. També ha remarcat que la integració afectaria Bellaterra i Can Fatjó dels Aurons, si bé la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el nou barri que està creixent a l'antiga Plana del Castell, el Parc de l'Alba, no es veurien afectats i seguirien integrats a Cerdanyola.
El consistori preveu que al març s'aprovi el seu informe relatiu al futur de Bellaterra, i des de llavors la Generalitat tindria uns sis mesos de coll per determinar si es manté a Cerdanyola o no, un calendari que, a molt estirar, s'allargaria fins a l'octubre, preveuen fonts municipals.