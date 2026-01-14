L'alcalde de Junts a Sant Cugat defineix el B9 de Badalona de «fantàstic hotel» i xoca amb ERC

Xoc entre els socis de govern a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Unes declaracions de l'alcalde Josep Maria Vallès, de Junts, sobre el desallotjament de l'institut B9 de Badalona han provocat un xoc amb ERC. Vallès ha dit aquest dimecres en una entrevista a El Periódico que les 400 persones que vivien a l'antic institut badaloní van trobar un "fantàstic hotel". "Cal analitzar qui eren i d'on venien. D'aquestes 400 persones, potser n'hi havia 10 -m'ho invento- a qui realment s'havia d'ajudar. I potser les altres 390 vivien del conte. S'ha de posar ordre", defensa l'alcalde juntaire.
La resposta no ha agradat a les files municipals d'ERC. Bernat Picornell, segon tinent d'alcalde i líder republicà a Sant Cugat del Vallès, ha acusat Vallès de "caminar amb l'extrema dreta". "Ni amb Vox ni amb Aliança Catalana es pot dibuixar cap mena de futur", ha sentenciat a través de les xarxes socials. Picornell ha recordat que al B9 de Badalona hi vivien persones amb "noms i cognoms" que no tenien allò que és un dret: habitatge digne i una vida digna. "Ningú hi vivia a les costelles de ningú. Donar l'esquena a situacions socials greus va contra un país just i segur", ha sentenciat el líder santcugatenc d'ERC.
Crítiques de la CUP i els Comuns
Des de la CUP també s'ha carregat contra les paraules de l'alcalde. Els anticapitalistes asseguren que Vallès "recolza el posicionament xenòfob" de Xavier Garcia Albiol: "Traspassa una línia vermella difonent a consciència les mentides de l'extrema dreta contra persones vulnerables amb una frivolitat impròpia del càrrec". La CUP també apunta cap a ERC i demana que es desmarquin d'aquestes declaracions, tal com ha fet Picornell, per evitar ser "còmplices" del gir cap a l'extrema dreta que consideren que ha fet l'Ajuntament de Sant Cugat. Des dels Comuns, el portaveu municipal Ramon Gutiérrez també ha lamentat el missatge de l'alcalde: "Estigmatitzar així la pobresa i l’exclusió no és posar ordre, és comprar el relat més dur de la dreta i l’extrema dreta".
En l'entrevista, Vallès també defensa que cal endurir els requisits d'accés a l'habitatge de protecció oficial. Concretament, proposa que calgui fins a 20 anys d'empadronament per poder accedir a un habitatge públic. D'aquesta manera, segons detalla, s'asseguraria "l'arrelament i la integració" dels aspirants. Per altra banda, Vallès evita pronunciar-se sobre la relació amb Aliança Catalana amb l'argument que encara no ha entrat al consistori. Ara bé, envia una pregunta retòrica a la ciutadania santcugatenca: "Voleu que la CUP estigui al govern de la ciutat o voleu gent d'ordre?". El xup-xup de les eleccions municipals, malgrat que encara queden dos anys, es va notant cada cop més a Sant Cugat i a la resta de Catalunya.