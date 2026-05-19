Sant Cugat del Vallès, primer municipi que exhibirà el rètol de «Municipi per la Llengua»

Sant Cugat del Vallès serà el primer municipi que exhibirà un rètol que reconeix la ciutat com a part de la xarxa de pobles i ciutats compromesos amb la promoció, la defensa i l’ús social del català. Aquest dimarts, el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Salvador Coll, ha lliurat a l'alcalde de la ciutat, Josep M. Vallès, el rètol "Municipi per la Llengua" que es posarà a l'entrada de la població. L'acte ha estat el tret de sortida a la Setmana del Català de Sant Cugat i també de la II Trobada Nacional d’Electes Locals, que se celebrarà dissabte a la localitat vallesana.
Durant l'acte, la regidora de Política Lingüística de Sant Cugat, Núria Fernàndez, ha presentat els actes previstos dins la Setmana del Català, una iniciativa impulsada per la Taula del Català de Sant Cugat amb la voluntat de fomentar l’ús de la llengua en tots els àmbits de la vida quotidiana i reforçar el compromís de la ciutat amb el català, i que s’allargarà fins al 24 de maig. El programa inclou activitats infantils, xerrades, tallers, jocs i propostes culturals pensades per apropar la llengua a la ciutadania i promoure’n l’ús social des de diferents àmbits.
En representació de Municipis per la Llengua, el president de l’AMI i alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, ha lliurat la placa a l’Ajuntament de Sant Cugat i ha valorat la tasca del municipi en matèria de política lingüística. Coll ha remarcat que el món local és un espai clau per impulsar accions concretes a favor del català i ha defensat la necessitat de coordinar esforços entre ajuntaments per reforçar-ne la presència al carrer, als serveis públics, al comerç, a l’esport, a la cultura i en el dia a dia de la ciutadania.
Per la seva banda, l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha reivindicat el compromís del municipi amb la llengua i la importància de defensar-la, protegir-la i preservar-la com a element de cohesió i de futur.
La jornada va incloure la intervenció del periodista i escriptor santcugatenc Víctor Alexandre, que va advertir de l’emergència lingüística que viu el català i de l’anormalitat que suposa haver d’organitzar activitats específiques per defensar una llengua que hauria de poder viure amb plena normalitat en tots els àmbits. Alexandre va fer una crida a prendre consciència de la situació i a actuar de manera decidida per garantir-ne l’ús i la continuïtat.
La II Trobada Nacional d’Electes Locals
Pel que fa a la II Trobada Nacional d’Electes Locals, enguany aquesta serà monogràfica de la llengua catalana. Serà de 10 a 14 h, a la Sala Clavé de La Unió Centre Cultural. La jornada, organitzada per l’AMI, s’emmarca en la campanya Municipis per la Llengua i reunirà càrrecs electes d’arreu del país per reflexionar sobre el paper del món local en la defensa, la promoció i la normalització del català. Tindrà un format de conferència inaugural i dues taules rodones i és la continuació de la celebrada el maig passat a Girona.