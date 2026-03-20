La gestió de l’aigua, factor decisiu per a les empreses catalanes davant l’escenari climàtic

Prop de vuitanta empreses del Vallès Occidental s'han reunit a Sant Cugat per assistir a la jornada Resiliència hídrica: estratègies empresarials davant el canvi climàtic. Durant la sessió, organitzada per Sant Cugat Empresarial i Veolia, les companyies han analitzat com l’ús responsable de l’aigua esdevé una peça fonamental per mantenir la competitivitat i fer front a la pressió ambiental que amenaça la disponibilitat de recursos hídrics.
El debat s’ha obert amb una exposició institucional sobre els reptes ambientals i de competitivitat per a les empreses locals. Eduard Torres, president de Sant Cugat Empresarial, juntament amb Cristina Paraira, tinenta d’alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, han destacat la importància de la previsió i la necessitat de pactes entre el sector públic i el privat. Han remarcat que l’èxit futur de les empreses de la zona es vincula estretament a la seva capacitat per adaptar-se a entorns amb recursos escassos i normatives més estrictes. A més, han posat l’accent en el dinamisme empresarial de Sant Cugat del Vallès i la funció capdavantera de les empreses en matèria d’innovació i sostenibilitat en la gestió de l’aigua.
Coincidint amb l’apropament del Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març, la jornada ha inclòs la participació de diverses empreses referents en polítiques d’aigua. Sònia Ruiz, CEO de NOIMA Sustainability Strategies i col·laboradora acadèmica de l’Institut d’Innovació Social d’Esade, ha afirmat: “Sense aigua no hi ha economia". També ha exposat que “L’aigua al cor de l’estratègia empresarial: resiliència i creació de valor, ha destacat que el desequilibri del cicle hídric i l’augment dels riscos associats situen aquest recurs com un factor clau per a la presa de decisions empresarials”.
Experiències empresarials en la gestió de l’aigua
A la taula rodona Empreses en acció, s’han exposat exemples concrets d’optimització hídrica. Alberto Paredes, delegat Ambiental de SEAT, ha detallat que la planta de Martorell ha disminuït fins a un 40% el consum d’aigua. Així mateix, SEAT està treballant en l’impuls de projectes d’aigua regenerada i plans directors en col·laboració amb el territori".
En a indústria alimentària, Jordi Barbarà, responsable de la planta de Damm a El Prat, ha declarat que la companyia col·labora des de fa temps amb Cetaqua – Centre Tecnològic de l’Aigua del ecosistema innovador de Veolia per avaluar la seva petjada hídrica i optimitzar la gestió de l’aigua a les operacions. A més a més, ha subratllat la implicació activa de l’empresa en altres projectes innovadors de gestió de l’aigua, com el de recàrrega de l’aqüífer de la vall baixa del Llobregat a través de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (CUADLL). En aquest marc, Damm ha participat en el finançament d’un projecte conjunt amb Molins per a la construcció d’una bassa destinada a la recàrrega de l’aqüífer, contribuint així a la sostenibilitat dels recursos subterranis”.
Per part del sector tecnològic, Carla Coloma, Global Sustainability Director de Fluidra, ha subratllat l’aposta de la companyia per assolir l’objectiu “water positive” a 2030, que implica retornar més aigua a les conques on operen de la que consumeixen. Com a palanca, ha destacat la innovació en solucions per a clients, la mesura i transparència en matèria hídrica i la col·laboració multidisciplinar interna i externa. Com empresa global, ha destacat la "importància de conèixer els impactes i vulnerabilitats hídriques en diferents ubicacions on tenen activitat com a base per a prioritzar i definir accions directes i amb la cadena de valor".
En aquesta línia, Desirée Marín, directora d’Innovació de Veolia a Catalunya, ha explicat el seu paper com a col·laborador estratègic, combinant capacitats d’operació, tecnologia i consultoria per impulsar projectes de reducció de la petjada hídrica municipal i empresarial, de regeneració i col·laboració publicoprivada, contribuint així a reforçar la resiliència hídrica del teixit empresarial i del territori. Complementàriament, ha introduït com els Crèdits d’Aigua Positiva d’Act4water "permeten a les empreses que ja han esgotat la capacitat de reducció, impulsar projectes de col·laboració que generen impacte positiu del territori allà on sí que n’hi ha potencial de millora".
Cooperació i perspectives per a la indústria
La jornada s’ha tancat amb la intervenció de Xavier Roca, director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya qui ha fet una crida a reforçar la cooperació entre empreses, administracions públiques i societat. Ha subratllat que només treballant conjuntament es podran impulsar projectes compartits capaços de fer possible una transició cap a un model productiu més resilient, sostenible i coherent amb les metes climàtiques europees. En aquest context de col·laboració i transformació, ha fet referència al Pacte Nacional per a la Indústria, aprovat fa poques setmanes, com una "eina clau ja que estableix un full de ruta clar per al futur del sector industrial a Catalunya. Aquest pacte incorpora diverses accions orientades a millorar la gestió de l’aigua, un recurs cada vegada més crític".