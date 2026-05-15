Plataforma per la Llengua denuncia «1.000 dies de bloqueig polític» de l'oficialitat del català a Europa

Plataforma per la Llengua ha denunciat “1.000 dies de bloqueig polític” en l’oficialitat del català a la Unió Europea. L'entitat considera que el retard no és "una qüestió tècnica, sinó una decisió política"; i ha acusat el govern espanyol "d'haver prioritzat altres negociacions europees abans que els drets lingüístics dels catalanoparlants". Per això, ha reclamat a Pedro Sánchez que negociï amb els estats que mantenen reticències com Alemanya; i deixi de "relegar l'oficialitat del català a un segon pla". Plataforma per la Llengua també ha instat els ciutadans a "pressionar" enviant una postal digital al president de l'executiu espanyol, al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, i al president de la Generalitat, Salvador Illa.\r\n\r\n\r\n\r\n1.000 dies des que es va sol·licitar l’oficialitat a la UE.\r\n1.000 dies de retard.\r\n1.000 dies de bloqueig.\r\n1.000 dies negociant altres prioritats.\r\nhttps://t.co/HziCwny7Pz pic.twitter.com/25hfLl889N\r\n— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) May 14, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n