15 de maig de 2026

Societat

Plataforma per la Llengua denuncia «1.000 dies de bloqueig polític» de l'oficialitat del català a Europa

Publicat el 15 de maig de 2026 a les 10:42

Plataforma per la Llengua ha denunciat “1.000 dies de bloqueig polític” en l’oficialitat del català a la Unió Europea. L'entitat considera que el retard no és "una qüestió tècnica, sinó una decisió política"; i ha acusat el govern espanyol "d'haver prioritzat altres negociacions europees abans que els drets lingüístics dels catalanoparlants". Per això, ha reclamat a Pedro Sánchez que negociï amb els estats que mantenen reticències com Alemanya; i deixi de "relegar l'oficialitat del català a un segon pla". Plataforma per la Llengua també ha instat els ciutadans a "pressionar" enviant una postal digital al president de l'executiu espanyol, al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, i al president de la Generalitat, Salvador Illa.

 

