L'espanyol amb hantavirus es troba millor i ja està «gairebé asimptomàtic»

El passatger espanyol del creuer MV Hondius positiu per hantavirus es troba millor i ja està "gairebé asimptomàtic", ha assegurat la ministra de Sanitat, Mónica García. En declaracions a TVE, la ministra ha celebrat aquest divendres les "bones notícies", després que l'home, que té 70 anys, presentés dificultat respiratòria fa uns dies i necessités oxigenoteràpia. García ha assenyalat que l'home continua aïllat a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid i evoluciona favorablement.
La ministra ha explicat que es tracta d'una "bona notícia" perquè és quan hi ha símptomes quan el nivell de transmissió és més alt. Tot i això, ha remarcat que cal esperar que desapareguin del tot i continuar fent PCR fins que el resultat sigui negatiu. Quan això passi, el pacient passarà a seguir un altre protocol.
Els altres 13 espanyols, cinc dels quals catalans, continuen en quarentena també al Gómez Ulla i, de moment, tots continuen asimptomàtics i han donat negatiu a les PCR fetes fins ara. Dilluns vinent se sotmetran de nou a la prova, just una setmana després de l'última. García ha afegit que, si tots continuen sense donar positiu en el virus, es posarà sobre la taula la possibilitat que puguin sortir de les seves habitacions i veure els seus familiars. Sempre, això sí, amb les mesures de seguretat que es considerin oportunes.
No serà fins, almenys, el dia 28 de maig que es valorarà l'opció de continuar la quarentena des de casa: "El dia 28 d’aquesta quarantena ens podrem plantejar, si totes les PCR han anat bé, si aquesta quarantena pot continuar sent domiciliària o ha de continuar sent hospitalària", ha avançat la ministra.
Dues dones confinades a Barcelona i Alacant
Sanitat també va informar aquest dijous que les dues dones que van estar en contacte amb la segona víctima del brot d'hantavirus continuen aïllades a Barcelona i Alacant i que podran rebre visites la setmana vinent sempre que es confirmi que són negatives. Ambdues se sotmetran de nou a una PCR ara que fa set dies que van ingressar als respectius centres hospitalaris.
