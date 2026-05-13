L'espanyol del creuer amb hantavirus evoluciona favorablement després de rebre oxigenoteràpia

El passatger espanyol del creuer MV Hondius que va donar positiu per hantavirus es troba "estabilitzat" després d'haver necessitat oxigenoteràpia per una dificultat respiratòria inicial. Així ho ha explicat aquest dimecres el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una entrevista a TVE, on ha assegurat que l'evolució del pacient és, de moment, favorable.
"Va començar amb certa dificultat respiratòria, se li va posar oxigenoteràpia i, amb això, va començar a millorar", ha detallat Padilla. Segons ha afegit, el pacient es manté dins d'un escenari clínic controlat i no presenta, ara per ara, signes d'empitjorament. "Dins del ventall de possibles símptomes estem veient una situació que esperem que no evolucioni a més i que puguem tenir controlada amb els tractaments habituals per a la febrícula i l'oxigenoteràpia", ha apuntat.
Mentrestant, la resta de ciutadans espanyols que viatjaven al creuer i que van ser considerats contactes estrets continuen aïllats de manera preventiva a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Entre ells hi ha cinc catalans que, segons Sanitat, tots segueixen "asimptomàtics" i han donat negatiu a les proves PCR realitzades fins ara.
El cas va activar els protocols sanitaris després que es detectés el positiu en un passatger del MV Hondius, un vaixell especialitzat en expedicions polars que havia fet una ruta per l'Antàrtida. En arribar a Espanya, els passatgers considerats contactes van ser traslladats al centre hospitalari militar madrileny, per fer-hi seguiment mèdic i garantir l'aïllament preventiu.
L'hantavirus és un virus poc freqüent en humans però potencialment greu, que habitualment es transmet pel contacte amb rosegadors infectats o amb els seus excrements, saliva o orina. Els símptomes inicials poden assemblar-se als d'una grip -febre, malestar general o dolors musculars- però en altres casos poden evolucionar cap a complicacions respiratòries severes. Segons el protocol activat a l'Estat espanyol, els contactes estrets han de romandre sota observació durant diverses setmanes perquè el període d'incubació de l'hantavirus pot ser llarg i variable. Això explica que els passatgers hagin estat traslladats a un entorn hospitalari controlat, encara que la majoria no presentin símptomes. Sanitat defensa que l'objectiu és detectar ràpidament qualsevol canvi clínic i evitar possibles contagis.
La situació a bord ha provocat una resposta internacional coordinada per l'Organització Mundial de la Salut. L'alerta mundial s'explica perquè la variant detectada és l'anomenat virus Andes, una soca especialment vigilada perquè, a diferència de la majoria d'hantavirus, s'han vist casos excepcionals on també podria passar d'una persona a una altra, tot i que els experts insisteixen que el risc continua sent baix.
El brot del MV Hondius és considerat un dels episodis més importants registrats fora de Sud-amèrica i ja ha deixat almenys tres morts i diversos casos confirmats en diferents països. El creuer havia sortit d'Ushuaia, a l'Argentina, a principis d'abril amb passatgers de més de vint nacionalitats i havia fet escales en illes remotes de l'Atlàntic Sud abans que apareguessin els primers casos. Malgrat la dimensió mediàtica del cas i els paral·lelismes inevitables amb les imatges de creuers confinats durant la pandèmia de la Covid-19, les autoritats sanitàries insisteixen que la situació és "molt diferent" i que, ara mateix, no hi ha indicis d'una transmissió generalitzada.