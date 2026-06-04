Més enllà del fum: experts demanen que Europa reguli el tabac a partir de l'evidència científica

La Unió Europea es troba a les portes de revisar la seva Directiva de Productes del Tabac (TPD), una normativa que marcarà el rumb de la salut pública de milions de ciutadans els pròxims anys. En aquest context, un front comú d'experts internacionals en tabaquisme ha aixecat la veu amb una advertència contundent: Europa corre el perill de legislar ignorant l'evidència científica.
El cavall de batalla de la discussió ja no és si cal reduir el nombre de fumadors —objectiu en què tothom està d'acord—, si no quina és l'estratègia més eficaç per aconseguir-ho al món real. En una trobada organitzada per la Plataforma per a la Reducció del Mal per Tabaquisme (PRDT), diversos experts han analitzat l'oportunitat que té Europa per avançar en la lluita contra el tabaquisme a través de la ciència i els models d'èxit.
"La Comissió Europea té una oportunitat d'or per a avançar en la lluita contra el tabaquisme oferint solucions realistes a aquells fumadors que no aconsegueixen deixar de fumar", apunta Fernando Fernández Bueno, cirurgià oncològic de l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla i portaveu de la PRDT.
Combustió versus nicotina: la gran diferència científica
Fins ara, la tendència de les administracions ha estat la de prohibir o equiparar qualsevol alternativa al tabac tradicional. Tanmateix, els experts mèdics recorden un fet científic elemental que sovint es passa per alt en els debats parlamentaris: "El que mata del tabac és el fum (la combustió), no la nicotina".
La nicotina és la substància altament addictiva, però són el quitrà, el monòxid de carboni i les milers de substàncies tòxiques que s'alliberen en cremar les cigarretes convencionals les responsables dels danys irreversibles com el càncer o les malalties cardiovasculars.
És en aquest matís on neix la petició dels científics. Dispositius com els vapejadors o el tabac escalfat eliminen la combustió per complet. L'evidència acumulada per organismes independents mostra que, tot i que no són innocus i s'han de mantenir allunyats dels menors, el seu perfil de risc per a un fumador adult és dràsticament inferior. Equiparar-los per llei a la cigarreta tradicional, adverteixen, és tancar la porta de sortida a qui no pot deixar l'addicció de cop.
José María García Basterrechea, metge expert en addiccions i especialista universitari en Medicina Interna i Drogodependències ha explicat que revisions independents, com la realitzada per Public Health England, mostra que els cigarrets electrònics, al no implicar combustió, exposen a l'usuari a nivells substancialment menors de substàncies tòxiques en comparació amb el cigarret convencional. Els aerosols dels cigarrets electrònics contenen una fracció molt reduïda dels tòxics presents en el fum del tabac, amb estimacions que situen aquesta reducció entorn del 95% respecte al cigarret combustible".
Suècia, a les portes de ser territori lliure de fum
El gran mirall on es mira la comunitat científica és Suècia. El país nòrdic està a punt de convertir-se oficialment en el primer territori "lliure de fum" d'Europa, situant la seva taxa de fumadors per sota del 5%.
Com ho ha aconseguit? Permetent i regulant l'accés a alternatives sense fum com els vapejadors. El resultat: Suècia té les taxes de mortalitat per càncer de pulmó i malalties lligades al tabac més baixes de tota la Unió Europea.
Regulació proporcional al risc
La petició dels experts a la Comissió Europea és de legislar en funció del risc de cada producte. En aquest sentit, el doctor Josep Maria Ramon Torrell, especialista en tabaquisme, catedràtic de la Universitat de Barcelona i cap durant gairebé dues dècades de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge, ha alertat, que determinades restriccions podrien limitar les opcions disponibles per als fumadors adults que busquen abandonar el consum de cigarrets de tota la vida, quan la realitat demostra que són una opció molt valorable.
“Per exemple, la revisió sistemàtica Cochrane, considerada l'estàndard de referència en medicina basada en l'evidència, conclou de manera consistent que les persones tenen més probabilitats de deixar de fumar durant almenys 6 mesos amb l'ús dels cigarrets electrònics amb nicotina que amb l'ús del tractament de reemplaçament de nicotina o amb els cigarrets electrònics sense nicotina”.
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