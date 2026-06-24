L'arribada de la flama del Canigó al Parlament dona el punt de sortida a la festivitat estiuenca més esperada per tothom. La revetlla de Sant Joan és una de les festes més populars de Catalunya, la nit del 23 al 24 de juny és no només la nit dels petards, el cava, la coca i les fogueres, és la nit dels amics els balls i la llibertat, la llibertat d'aquells que ja han acabat les classes i miren un horitzó estiuenc ple d'aventures i somnis, aquesta ha estat aquesta nit màgica en imatges.
La flama del Canigó aviva les fogueres de tot Catalunya
ARA A PORTADA
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 24 de juny de 2026 a les 10:10
Actualitzat el 24 de juny de 2026 a les 10:16
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