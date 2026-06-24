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Societat

La flama del Canigó aviva les fogueres de tot Catalunya

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Publicat el 24 de juny de 2026 a les 10:10
Actualitzat el 24 de juny de 2026 a les 10:16

L'arribada de la flama del Canigó al Parlament dona el punt de sortida a la festivitat estiuenca més esperada per tothom. La revetlla de Sant Joan és una de les festes més populars de Catalunya, la nit del 23 al 24 de juny és no només la nit dels petards, el cava, la coca i les fogueres, és la nit dels amics els balls i la llibertat, la llibertat d'aquells que ja han acabat les classes i miren un horitzó estiuenc ple d'aventures i somnis, aquesta ha estat aquesta nit màgica en imatges.

Jordi Borràs
  • La falla major crema a la plaça d'Isil -
Hugo Fernández
  • La flama del Canigó al Parlament de Catalunya -
Europa Press
  • Celebració de la tradicional revetlla de Sant Joan a Barcelona -
Lorena Sopena/Europa Press
  • La platja de la Barceloneta durant la celebració de la revetlla de Sant Joan -
Ferran Casas
  • Revetlla i correfoc al barri del Fort Pienc de Barcelona -
ACN
  • Una imatge de la foguera del barri de Vista Alegre de Girona encesa -
Hugo Fernández
  • Josep Rull amb la flama del Canigó -
ACN
  • Una imatge de la foguera del barri de Vista Alegre de Girona encesa -
Jordi Borràs
  • Fallaires ballant entorn de la foguera a la plaça d'Isil -
Joan Navarro
  • Espectacular foguera a la Ràpita -
Antonio Ramos
  • Un moment durant el correfoc al centre de Tarragona -
Norma Vidal/ACN
  • Un diable de la Barceloneta -
Antonio Ramos
  • Un moment durant el correfoc al centre de Tarragona -
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