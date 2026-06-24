Els Mossos investiguen un tiroteig en un pis al barri del Born

Els Mossos d’Esquadra investiguen un presumpte tiroteig en un pis al barri del Born de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. El cos ha explicat que els fets van tenir lloc la revetlla de Sant Joan i que les persones implicades no col·laboren en la investigació. Tampoc consta oficialment cap persona que hagi resultat ferida per aquest suposat tret, i per tant no està confirmat que s'hagi produït.
Segons explica La Vanguardia, van ser els veïns del barri qui van alertar sobre els trets i van trucar a la policia. Com explica el diari, diversos testimonis van informar els cossos policials de la presència d'un Ford verd amb quatre ocupants que havia abandonat la zona. Poc després, agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra van localitzar el vehicle a la Via Laietana. Durant la intervenció, dos dels ocupants van aconseguir fugir, mentre que els altres dos van ser arrestats.
En l'escorcoll del cotxe, els investigadors van trobar una pistola i roba amb taques de sang que podria correspondre a la persona ferida durant els fets. També van intervenir més d'un quilo de cocaïna amagada dins d'un maletí. La víctima del tret, però, encara no ha estat localitzada.
Amb autorització judicial, els Mossos van registrar posteriorment el pis i, segons explica La Vanguardia, les primeres indagacions apunten a un possible assalt relacionat amb el tràfic de drogues.