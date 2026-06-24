Suspesa la circulació de la línia R3 de Rodalies per un incendi proper a la via a Granollers-Canovelles

Rodalies de Catalunya ha suspès la circulació a tota la línia R3 per un incendi que s’ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren, que uneix L’Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, està oferint un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà/La Tor de Querol. El cos de Bombers de la Generalitat ja ha extingit l’incendi que ha afectat una zona de matolls propera a la via del tren. El foc s’ha originat en un espai d'obres al carrer Torrent i els bombers han arribat a La Barriada Nova de Canovelles al voltant d'un quart d'una amb una dotació d'efectius. Ara per ara, els bombers no han detectat afectacions a la catenària del tren.\r\n