Detenen el «presumpte sicari» de l'assassinat a trets d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el "presumpte sicari" de l'assassinat a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, a Barcelona, el passat 2 de juliol. Aquest és el segon detingut que es produeix en el marc de la investigació, després que el 4 de juliol la policia detingués un primer sospitós, que continua en presó provisional sense fiança.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la detenció durant una intervenció sobre seguretat al Parlament i ha identificat l'arrestat com el "presumpte sicari" que hauria disparat contra la víctima. Tot i això, la investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions.
La víctima era un adolescent de 15 anys, de nacionalitat colombiana, que havia arribat a Catalunya feia només set mesos. Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit del 2 de juliol, quan diversos veïns van sentir trets al parc de la Pegaso i van alertar el 112.
Assassinat a sang freda
Segons els testimonis, un grup de joves encaputxats va abordar el menor i li va disparar a sang freda abans de fugir en direcció a l'avinguda Meridiana. Un veí va intentar auxiliar el noi, que presentava dues ferides de bala, fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida.
La principal línia d'investigació dels Mossos apunta que el crim podria estar relacionat amb una revenja entre bandes juvenils violentes, possiblement dos grups llatins rivals que es disputen l'hegemonia a Barcelona. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que en l'atac hi van participar diverses persones, motiu pel qual la causa continua oberta i no es descarten nous arrestos en els pròxims dies.