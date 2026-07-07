Presó provisional per al detingut per la mort a trets d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona

La secció de violència contra la infància i l'adolescència del tribunal d'instància de Barcelona ha decretat aquest dimarts presó provisional sense fiança per a l'home detingut per la mort a trets del menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, creu que no es tracta d'un "fet aleatori", sinó que tot apunta a que va ser una "acció directa" contra el menor. Malgrat això, Trapero no ha confirmat, de moment, l'enfrontament entre bandes de crim organitzat, tot i l'ús d'armes de foc. A més, va subratllar que l'assassinat és una "línia vermella de màxima gravetat".
Els fets van succeir el passat divendres 3 de juliol vora la mitjanit. Diverses patrulles de Mossos d'Esquadra van localitzar el menor en estat crític fins que, finalment, va morir. És per això que la Fiscalia argumenta que la detenció de l'acusat és "adequada" en relació amb l'alta gravetat dels fets. D'aquesta manera, la mesura té la intenció d'evitar un possible risc de fugida del sospitós de qui també en veu risc d'obstrucció a la justícia i de reiteració delictiva.
Els crims amb armes de foc creixen a Catalunya
Al 2026, ja són set les víctimes mortals per armes de foc a Catalunya. En només dos mesos, hi ha hagut un parell de morts a la Zona Franca de la capital catalana i un assassinat al carrer Balmes, a tocar d'una comissaria, a plena llum del dia. La policia ja ha detectat més de 140 incidents amb armes de foc al llarg d'aquest any i les xifres de víctimes mortals superen les d'anys anteriors.
Entre les raons que desgranen els Mossos hi ha, per exemple, l'augment de delictes vinculats al narcotràfic. La preocupació creix per la producció de marihuana. Els darrers anys han anat creixent els incidents que impliquen trets amb armes de foc (del 2024 al 2025 es va passar de 69 casos a 93, mentre que el 2023 n'eren una cinquantena).