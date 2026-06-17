L'home assassinat al carrer Balmes controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers

La investigació policial per esclarir l'assassinat d'un home al carrer Balmes a ple dia el dimecres de la setmana passada comença a donar els seus fruits. Segons indica El Periódico, la víctima, un home de mitjana edat d'origen serbi, controlava l'entrada i la sortida de cocaïna al port d'Anvers, a Bèlgica. De fet, segons apunten, la víctima estava en cerca i captura per part de les autoritats belgues, ja que l'havien relacionat amb una operació de tràfic de drogues a gran escala, la qual connectava l'Amèrica del Sud amb Europa a través d'aquest port belga.
Malgrat les informacions publicades en alguns mitjans de comunicació, fonts dels Mossos d'Esquadra consultades per Nació no revelen detalls ni sobre la víctima ni sobre la seva implicació en el presumpte tràfic de drogues, ja que al·leguen que les actuacions estan sota "secret" i que la investigació continua en marxa. Així tot, segons apunten des d'El Periódico, la policia catalana vol saber com va acabar amagat a Barcelona i si tenia previst fer algun negoci a la ciutat, aprofitant les màfies balcàniques que operen en el port i es dediquen al tràfic de cocaïna.
Diversos mitjans de comunicació belgues assenyalen que el sospitós era "un membre d'alt rang d'un càrtel balcànic" vinculat amb el narcotràfic i que va ser detectat a partir de que la policia de Bèlgica intervingués una aplicació de missatgeria instantània usada pels delinqüents. A més, les informacions apunten a què la víctima pertanyia a un grup organitzat balcànic amb vincles amb la màfia d'origen àrab establerta a Bèlgica, que s'encarregaria d'accedir a la droga del port abans que es buidessin els contenidors procedents de Sud-amèrica.
Continua la cerca de l'autor
Per altra banda, els Mossos continuen buscant al pistoler, que va disparar molt prop de la víctima i després va escapar corrent. Va deixar l'arma, el telèfon mòbil i un casc de ciclista en una parada d'autobús pròxima i va desaparèixer. Els investigadors compten amb imatges de la cara del sospitós captades per les càmeres de seguretat de la comissaria de la Policia Nacional i les han distribuït entre diversos cossos de seguretat, tant estatals com internacionals, per intentar identificar-lo.