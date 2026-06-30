Trapero retreu a la defensa d'Andic les crítiques als Mossos: «Són injustes»

El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha retret a la defensa de Jonathan Andic les crítiques a la investigació policial sobre la mort del seu pare i fundador de Mango, Isak Andic. "Són injustes i molt desafortunades", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Trapero es refereix a les afirmacions que va fer Francisco Marco, director de l'agència Método 3 i que forma part de l'equip de defensa de Jonathan. Marco va acusar els responsables de la investigació de no estar preparats per un cas així, d'estar esbiaixats i d'"inventar-se proves" per construir el cas. "Es nota que no coneix ni els investigadors ni com funciona l'organització", ha lamentat Trapero.
També ha assegurat que el que estan fent els mossos en el cas Andic "és la seva feina", aportant a l'autoritat judicial els elements indiciaris "que considera la investigació que tenen prou validesa perquè la causa continuï avançant". Ha lamentat que a vegades sembla que s'oblidi que el que va passar en aquest cas és que va morir una persona i ha afegit que aquesta mort "ha presentat dubtes als investigadors" i que per això s'està treballant, fins que arribarà un moment que es decidirà si hi ha prou solidesa per obrir un judici o no. "Com es fa en qualsevol altre cas", ha dit.
D'altra banda, el director ha negat que la seva feina sigui “partidista”, tot i admetre que sí que és una funció “política”. Ha dit que des de la direcció general intenta "tirar endavant les polítiques de seguretat que emanen del Govern i del Departament d’Interior”. En aquest sentit, ha assegurat que les crítiques de partidisme que arriben de diversos partits, sobretot ERC i la CUP, "li entren per una orella i li surten per l’altra". "No faig partidisme", ha sentenciat. Ell va ser una de les promeses electorals de Salvador Illa, abans de les eleccions.
Trapero ha dit que la relació amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, és la "pròpia" entre aquests tipus de càrrecs. "Si no m’han cessat vol dir que hi ha confiança", ha afirmat, després d’una etapa amb ERC al Govern en què hi va haver un distanciament entre la conselleria i els Mossos. Una altra cosa és el Parlament, que n’ha demanat la destitució. “No m’agrada però no m’influeix gens en la manera de treballar: qui m’ha de cessar és el Govern”, ha dit, i ha assegurat que el Parlament l’està “reprovant” des que va ser nomenat. “Em temo que el problema no és que un mosso sigui director de la Policia, sinó que aquest mosso es digui Josep Lluís Trapero”, ha criticat.
L'antic comissari en cap dels Mossos ha dit que no tenia constància de la infiltració d’agents en una assemblea educativa. Ha admès que no era necessari i va ser un error, però també ha defensat la feina de la Comissaria General d’Informació i ha dit que té presencia a tot arreu “per defensar els drets i les llibertats de la ciutadania”, tant el dret a la protesta com el dret a la mobilitat, i evitar per exemple que algú vulgui “radicalitzar” una manifestació. “El dret a la protesta no és absolut, també té límits i s’ha de posar en context amb els altres drets”, ha afegit.
El director ha explicat també que la prova pilot dels Mossos a les escoles continua, i que serà d’aquí una mesos que se’n farà una avaluació abans de decidir què es fa. “No ens hem explicat bé, s’ha criminalitzar el cos i el que volíem era ajudar”, ha dit Trapero. En aquest sentit, ha defensat que es pugui formar alumnes i mestres també des del vessant policial i en la prevenció de determinats delictes. Aquesta prova ha estat polèmica des que es va començar a implementar, i també per declaracions contradictòries sobre la seva continuïtat.