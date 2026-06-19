19 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Parlon assegura que no «forçarà» el pla dels Mossos a les escoles si no hi ha «consens»

  • Núria Parlon Parlament de Catalunya -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de juny de 2026 a les 13:24

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit en una entrevista a RAC1 que els quatre centres que continuen participant en la prova de concepte dels Mossos als centres educatius estan satisfets amb la iniciativa: "Això és el que m'arriba", ha respost en ser preguntada expressament sobre la valoració que en fan els implicats. Tot i així, ha remarcat que el Govern no el "forçarà" si no "hi ha consens". En aquest sentit, ha reiterat que és un projecte "voluntari" en què els centres educatius implicats tenen l'última paraula sobre la seva participació.

També ha admès que la proposta, que inicialment havia de dur-se a terme en 14 centres i s'ha anat desinflant, "va quedar tocada" arran de la polèmica generada, tot i que ha defensat que continua oberta a aquells que voluntàriament s'hi vulguin sumar. Amb tot, la titular de la cartera d'Interior ha defensat que, des del seu punt de vista, és una bona iniciativa. Alhora, ha recordat que els Mossos fa temps que "treballen als centres educatius" a través del Programa Operatiu Específic (POE) Educatiu. En aquesta línia, ha assenyalat que el nou projecte plantejava que els efectius del cos s'integressin en les dinàmiques que preocupen els centres i que poden estar relacionades amb la convivència, el maltractament o l'assetjament escolar.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar