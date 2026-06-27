La terapeuta de la família Andic haurà de declarar sense poder acollir-se al secret professional

La terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, haurà de comparèixer dimarts vinent com a testimoni davant el jutjat de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic. Tot i això, no podrà emparar-se en el secret professional per evitar respondre a les preguntes de la jutgessa, la Fiscalia o les defenses perquè no està inscrita al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), segons ha confirmat El Nacional.
A diferència del que va passar durant la seva declaració davant dels Mossos d'Esquadra, aquesta vegada haurà de respondre a les preguntes sobre les teràpies amb la família Andic en el marc de la investigació sobre la possible implicació de "terceres persones" en la mort del magnat de la moda.
Segons ha pogut saber El Nacional, Lüderwaldt no figura inscrita ni al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ni als col·legis de metges català o espanyol, un requisit indispensable per poder invocar aquest dret. La terapeuta, d'origen equatorià i alemany, resideix actualment a Barcelona, de manera que no hi ha cap obstacle perquè assisteixi a la citació judicial.
La jutgessa de Martorell també ha citat a declarar com a testimonis la parella de l’empresari i les seves filles -germanes de l’acusat, Jonathan Andic-, entre altres. Són una dotzena de testimonis, entre ells els de dos agents de Mossos de la Unitat d’Intervenció de Muntanya, segons va avançar La Vanguardia. En la resolució, confirmada pel TSJC, també insta el cos a investigar la identificació dels dos excursionistes que van interaccionar amb Jonathan Andic el dia dels fets, així com una pericial de reconstrucció de la caiguda d’Andic que sigui conjunta amb els doctors que li van practicar l’autòpsia i amb els perits d’inspecció ocular.