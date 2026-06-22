La jutgessa cita a declarar la terapeuta, la secretària i les filles d'Isak Andic

La titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell ha acordat noves diligències en la investigació per la mort del fundador de Mango, Isak Andic, que va perdre la vida el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat. Aquest passat divendres, la magistrada va signar una interlocutòria en què acceptava una part de les proves sol·licitades per la Fiscalia i autoritzava una primera tanda de testimonis que hauran de declarar davant del jutjat a partir de la setmana vinent. Entre aquestes persones hi ha la terapeuta de la família Andic, una germana d'aquesta, una secretària de Mango i les dues filles d'Isak Andic.
D'altra banda, també hauran de comparèixer el conseller delegat de Mango -i amic d'Isak Andic-, Toni Ruiz; el responsable de ciberseguretat de la companyia, Jordi Álex Moreno, i la parella del fundador en aquell moment, l'esportista Estefanía Knuth. A més, la jutgessa també escoltarà dos agents dels Mossos d'Esquadra que formaven part de la unitat de muntanya i un dels excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare.
La magistrada també ha ordenat diverses diligències relacionades amb el telèfon mòbil de Jonathan Andic. Entre altres qüestions, ha demanat als Mossos un informe tècnic sobre el funcionament de WhatsApp en ordinadors i saber si l'aplicació pot continuar activa sense disposar del terminal. La petició està relacionada amb un missatge enviat per Jonathan Andic des d'un ordinador el març de 2025, en què afirmava que li havien robat el mòbil durant un viatge a l'Equador.
Paral·lelament, sol·licita a Mango el registre de tots els dispositius electrònics lliurats a Jonathan Andic entre el 2020 i el 2025. En la mateixa línia, el jutjat també demana a Apple informació sobre l'activitat vinculada al seu iPhone tant el dia de la mort del seu pare com el dia del presumpte robatori del terminal a Quito.
Reconstrucció de la caiguda
Una altra de les proves acordades és una reconstrucció tècnica de la caiguda, que serà realitzada per la policia científica dels Mossos i que comptaran amb l'ajuda dels dos forenses que van practicar l'autòpsia. L'objectiu és comparar les lesions de la víctima amb la possible dinàmica de l'accident.
Finalment, la jutgessa ha requerit l'historial mèdic complet d'Isak Andic a l'Institut Català de la Salut i a la seva mútua privada per aprofundir en el seu estat de salut. La defensa sosté que l'empresari patia artrosi als genolls i que aquesta condició podria haver influït en la caiguda mortal.