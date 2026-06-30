Tots els interrogants que s'hauran d'aclarir en les noves declaracions del cas Andic

Isak i Jonathan Andic tenien una mala relació? Quin era l'estat de salut del fundador de Mango? Hi pot haver terceres persones involucrades en la seva mort? Són algunes de les incògnites que la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell intenta resoldre. Per això, ha citat a declarar com a testimonis entre aquest dimarts i aquest divendres la terapeuta de la família -que no podrà acollir-se al secret professional perquè no està col·legiada-, una germana seva, una secretària de Mango i les dues filles d'Isak.
D'altra banda, també hauran de comparèixer el conseller delegat de Mango -i amic del fundador-, Toni Ruiz; el responsable de ciberseguretat de la companyia, Jordi Álex Moreno, i la parella de l'empresari en el moment de la mort, l'esportista Estefanía Knuth. A més, la jutgessa escoltarà dos agents dels Mossos d'Esquadra que formaven part de la unitat de muntanya i un dels excursionistes que van auxiliar Jonathan després de la caiguda del pare.
Els testimonis arriben a la cita amb versions -fins ara- diferents, si no contradictòries. Mentre que la família Andic ha defensat de manera reiterada la innocència de Jonathan, Knuth ha explicat a la policia que la relació paternofilial no era del tot bona. També arriben enfrontats judicialment pel testament, tot i que els descendents d'Andic han fet una oferta de 27 milions d'euros a la dona, 22 milions més dels que proposaven inicialment dels que consten a les últimes voluntats del fundador de Mango i fonts coneixedores del procés parlen de "principi d'acord".
Isak i Jonathan Andic tenien una mala relació?
El buidatge del telèfon mòbil de Jonathan Andic i el testimoni de Knuth fan pensar als Mossos que pare i fill tenien una relació convulsa. En aquest sentit, la Fiscalia ha incorporat al procediment diversos missatges que reflecteixen les tensions existents entre tots dos mentre participaven en una teràpia familiar per intentar reconduir la relació: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te", va escriure Jonathan al pare cinc mesos abans de la seva defunció. En un altre missatge, el fill admetia que era impossible reparar el vincle: "Entenc que era impossible sanejar la nostra relació, no em sorprèn que la corda es trenqués".
Això desmuntaria la versió de la defensa, que assegura que la relació era bona, però fonts familiars asseguren que les frases difoses corresponen a fragments "trets de context" i formen part d'un missatge més ampli amb "un relat i un to positius de principi a final". Segons aquestes fonts, les afirmacions s'han publicat de manera "descontextualitzada" amb l'objectiu de contribuir a un relat que "retorci la realitat i encaixi amb les hipòtesis de la instrucció". També remarquen que la teràpia familiar en què participaven no implicava únicament pare i fill, sinó diversos membres de la família, i que no es poden extreure conclusions a partir "d'una o dues frases" de l'àmbit privat. Caldrà veure si les declaracions de la terapeuta i les germanes de Jonathan ajuden a trobar una resposta a la pregunta.
Quin era l'estat de salut del fundador de Mango?
La defensa de Jonathan Andic se centra a demostrar que el pare tenia debilitat física i la capacitat de reacció afectada per una malaltia, de manera que pugui demostrar la tesi de l'accident a Montserrat i la innocència del fill. En aquest sentit, l'agència de detectius Método 3, contractada per la defensa, va aconseguir un vídeo -que va acabar arribant als mitjans- que mostra com l'empresari cau cap endavant i té problemes per protegir-se amb els braços. Una segona persona que l'esperava sí que arriba a temps per esmorteir la caiguda, però l'empresari acaba a terra igualment.
Hi ha terceres persones involucrades en la mort d'Isak Andic?
La jutgessa ha ampliat el focus més enllà del principal acusat i estudia la possible implicació de "terceres persones" en la mort del magnat de la moda. Concretament, busca "l'existència d'una tercera persona que directament o indirectament participés en els fets", i cita en particular a J.L., la terapeuta de la família que declara ara com a testimoni. En concret, la magistrada sospita que la psicòloga va remar a favor de les pretensions de Jonathan de rebre una "herència en vida", un dels principals mòbils per la mort del pare amb què treballa la justícia.
Jonathan i Isak Andic van forcejar a Montserrat?
Amb tot, la pregunta principal i la que determinarà la sentència final és si la caiguda del fundador de Mango va ser accidental o va ser un homicidi. Els informes tècnics de la Unitat de Muntanya dels Mossos fan pensar els investigadors que van forcejar a la zona de les coves de Salnitre de Collbató. Concretament, una marca a terra que atribueixen al pare indica que hi va haver un enfrontament físic i els agents descarten gairebé totalment que la caiguda fos accidental o fos provocada per una relliscada, tal com va recollir ja jutgessa en l'auto de presó amb fiança per al fill.
La defensa de Jonathan ha presentat la gravació de la trucada al 112 després de la mort del pare com un recurs per demostrar la seva innocència. "Necessito ajuda, necessito ajuda, el meu pare ha caigut, som a Collbató, sí, ha caigut…", se sent. En aquest sentit, el testimoni dels dos agents dels Mossos que formaven part de la unitat de muntanya i un dels excursionistes que van auxiliar Jonathan poc després poden aportar una mica de llum a l'escena. El cas Andic deixa moltes preguntes i poques respostes, caldrà veure si totes les declaracions ajuden a equilibrar la balança.