Crit d'alerta de la Universitat Catalana d'Estiu per «incerteses» en el finançament

La Universitat Catalana d'Estiu, que se celebra a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, alerta que "la manca de certeses" sobre el seu finançament en compromet "el futur". El seu president, Jordi Casassas, lamenta que el Recerca i Universitats encara no ha concretat quina aportació farà aquest 2026, i que encara "hi ha pendent el pagament del 20%" corresponent a l'any passat. A això, també s'hi afegeix que el Consell Regional d'Occitània ha reduït a més de la meitat els diners que hi posava.
La UCE, tot i considerar que no rep "prou atenció" per part de les administracions, evita fer-ne una lectura política i defensa que la seva contribució no es pot mesurar només amb els cursos sinó també per la "incidència acadèmica, cultural i cívica". En un comunicat, la UCE explica que està preparant la seva 58a edició "en un context marcat per la incertesa econòmica". La Universitat Catalana d'Estiu, que se celebrarà del 17 al 23 d'agost a Prada de Conflent, explica que amb els cursos ja definits i el període d'inscripció obert, "la manca de garanties" sobre el finançament "dificulta la continuïtat" de la iniciativa.
Falta de concreció en el finançament
Casassas recorda que aquesta preocupació ja va expressar-se durant la cloenda de l'any passat, i que d'ençà d'aleshores la situació "s'ha agreujat". Explica que la Generalitat, a través del Departament de Recerca i Universitats, encara "no ha concretat l'aportació" per a aquest 2026, i que encara "continua pendent el pagament del 20% corresponent al pressupost de l'exercici anterior". A això, a més, precisa la UCE, s'hi suma que el Consell Regional d'Occitània ha reduït a més de la meitat la seva aportació. A l'escrit, la institució també posa en relleu que és necessari fer obres a les instal·lacions de Vallroc, on es porten a terme diferents activitats: "Els treballs, valorats en prop de 29.000 euros, són necessaris per adequar l'espai i evitar-ne un possible tancament".
La direcció de la UCE considera que no rep "prou atenció" per part de les administracions. Tot i això, segons recull el comunicat, la institució evita fer-ne "una lectura política" i ho atribueix, principalment, "al desconeixement del paper" que juga la universitat. Per això, des de la UCE defensen que la seva contribució no es pot mesurar només en termes d'activitat (cursos, xerrades...) i assistència, sinó que també cal tenir en compte "la incidència acadèmica, cultural i cívica acumulada al llarg de més de 50 anys".
En aquest sentit, la Universitat Catalana d'Estiu reivindica la trajectòria de les 57 edicions com a "espai de trobada i reflexió dels territoris de parla catalana". Subratlla que, al llarg de la seva història, Prada de Conflent ha acollit "moments destacats" com la presentació del manifest Català, llengua d'expressió científica (1973), l'anunci de la creació de l'Institut Ramon Llull (2000) o un dels primers grans actes públics de la Xarxa Vives d'Universitats. A més, la UCE també recorda que a l'agost del 2023, a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, la institució va reunir cinc presidents de la Generalitat "de diferents sensibilitats polítiques" amb motiu d'un homenatge a Pau Casals. Hi eren Jordi Pujol, José Montilla, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès.
Programa de la 58a UCE
Aquest estiu, la programació de la 58 edició de la UCE inclourà diferents activitats acadèmiques, culturals i institucionals. Entre els actes previstos hi ha un homenatge als 750 anys de la mort de Jaume I, amb la participació de l'historiador Antoni Furió; el lliurament dels Premis Canigó a La Bressola i a El Punt Avui, i l'actuació d'una trentena de violoncels amb peces de Pau Casals.
L'expresident Pere Aragonès i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, també participaran a la UCE i l'organització està pendent de confirmar la presència de Carles Puigdemont. Un dels actes centrals reunirà el primer president del Consell Preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albinyana; l'expresident balear Cristòfol Solet i l'expresident de la Generalitat Quim Torra. L'acte de cloenda comptarà amb la participació del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i del president de la Xarxa Vives i de la Universitat de Perpinyà, Yvan Auguet.
La direcció de la UCE, que ha anunciat la voluntat d'ampliar el radi de la Universitat Catalana d'Estiu, subratlla que la institució continua essent "un espai necessari per al debat, la formació i la cooperació entre territoris de parla catalana", i defensa que la seva continuïtat respon a una "necessitat col·lectiva".