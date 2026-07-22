PSOE i Sumar arriben a un acord per desplegar una nova pròrroga de lloguers més àmplia

Nova sacsejada a l'última bala en habitatge que li queda al govern espanyol abans d'acabar la legislatura. Aquest dimecres, Sumar ha avançat que ha arribat a un acord amb el seu soci, el PSOE, per recuperar la idea de la pròrroga de lloguers i per incloure-la en el decret d'habitatge que l'executiu fa mesos que treballa. A més, és un allargament forçós dels arrendaments que no només s'aplicaria als contractes que finalitzen durant el 2026 i el 2027, com la vegada anterior, sinó que s'ampliaria fins als casos en què el lloguer acaba abans del 30 de juny de 2028. En total, s'arribaria a un milió més de persones arreu de l'estat espanyol.
Fonts del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana han confirmat l'acord a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), però també han matisat que el text encara està en fase d'esborrany i que s'ha de negociar amb tota la resta de formacions implicades. Aquest matís és clau perquè el decret requereix una convalidació al Congrés dels Diputats i això significa que s'han de posar d'acord actors polítics amb posicions molt allunyades: en aquest joc d'aliances, Junts és el grup que atrau més atencions. Les últimes normes sobre habitatge que el govern espanyol ha intentat tirar endavant han acabat xocant contra la negativa del partit de Carles Puigdemont, juntament amb PP, Vox i UPN.
Ara s'estan encabint moltes ambicions en un sol decret, amb la intenció d'aconseguir un gran pacte que aglutini interessos diferents. D'entrada, la banda del PSOE va presentar com un dels objectius importants d'aquesta proposta la idea de bonificar el 100% de l'IRPF als propietaris de pisos de lloguer que renovessin els contractes sense apujar-ne el preu. De la mateixa manera, però, aquesta nova normativa inclouria l'arribada d'una nova regulació per als lloguers de temporada i d'habitacions. Si bé a Catalunya ja existeix un topall al preu per a aquestes modalitats, la via estatal sempre ofereix més garanties davant possibles recursos judicials.
Així, les converses de l'espectre negociador continuen vives, si bé cada vegada es van coneixent més detalls de la proposta. A hores d'ara, tot apunta que el decret es vol aprovar al Consell de Ministres del dimarts vinent, i que la convalidació del text arribi al Congrés al setembre. Aquella serà l'hora de la veritat.