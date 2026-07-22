Collboni anuncia ara que demanarà a l'Estat canviar la llei per poder regular els lloguers comercials

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que voldria que es regulés el preu dels lloguers dels locals comercials, com ja passa amb l'habitatge. La voluntat del màxim representant de l'Ajuntament dona continuïtat a la pregunta que es va introduir en el darrer baròmetre municipal, que preguntava directament a la ciutadania què opinava sobre aquesta possibilitat i que va obtenir un resultat favorable a la regulació del 76% dels barcelonins. A més, el PSC portarà al plenari municipal d'aquest divendres una proposició de declaració institucional per demanar al govern espanyol (PSOE-Sumar) i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que retoquin la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) estatal per fer-ho possible.
Tal com va avançar Nació, això es planteja a Barcelona des de l'octubre de 2024. En aquell moment, a petició d'ERC, i amb el suport també de BComú, els socialistes es van posicionar a favor d'una proposta gairebé idèntica. Llavors, en la Comissió d'Economia i Hisenda, es va pactar que "el govern municipal de la ciutat de Barcelona insti els governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol a dur a terme, amb la major celeritat possible, una regulació efectiva dels lloguers dels locals destinats a activitat econòmica". Ara, dos anys més tard, Collboni fa un pas endavant.
De moment, el que es planteja és reclamar als grups polítics amb presència al Congrés que "es modifiqui" la LAU per incorporar "instruments específics per regular o moderar els increments dels lloguers comercials". Alhora, es demana posar especial atenció a les zones amb més pressió de rendes altes a les botigues, en una possible regulació futura.
Mentre que alguns juristes i actors de l'àmbit comercial barceloní expressen dubtes sobre el recorregut de la proposta, ja que tenir un negoci no és un dret com el de l'habitatge, les forces d'esquerres s'animen a buscar fórmules per aconseguir-ho. Aquest divendres es tornarà a posar a prova l'impuls polític barceloní a aquesta possibilitat, després que s'acumulin els casos de botigues que tanquen perquè no poden continuar pagant el lloguer.
Una altra proposta: una gran reserva de locals comercials
Fa dos anys, també en una informació publicada en aquest mateix diari, el president de l'associació Barcelona Comerç, Pròsper Puig, proposava que es posessin en marxa altres propostes directes i sostingudes en el temps: "Una mesura que funcionaria és el que fa París. Fa molts anys que s'ha dedicat a comprar molts locals amb una empresa público-privada i com que té molts locals pot fer moltes coses: des de determinar quina barreja d'usos comercials se t'instal·len a una zona fins a decidir quin topall hi posa al lloguer dels locals. I dona molts beneficis perquè té molt de moviment. Aquí l'Ajuntament no està per la feina", sentenciava llavors el petit empresari.
Ara, Collboni li recull el guant, d'alguna manera. Citant també l'exemple de París en l'entrevista a l'ACN explícitament, l'alcalde de Barcelona proposa preparar "una reserva o un mercat d'immobles comercials que, per la seva singularitat, per la seva història, pel que suposa per un barri, han de preservar la seva activitat comercial". En aquest sentit, aposta perquè l'administració pugui aplicar el tanteig i retracte -és a dir, que l'administració pugui intervenir abans que un privat compri un immoble i es quedi el local de manera preferent- en el cas de les botigues, com ja passa també amb els habitatges. Així, es podria competir amb les grans cadenes del món econòmic, reflexiona Collboni.
"Crec que estem en disposició d'obrir un debat amb el Govern de Catalunya abans que s'acabi aquest any i comencem a estudiar quines mesures de caràcter legislatiu i econòmic i pressupostari s'haurien d'adoptar per crear aquest fons de compra estratègica de locals comercials que estiguin en situació de risc i que tinguin interès patrimonial, identitari o d'activitat claus per molts barris de la ciutat de Barcelona o d'altres ciutats", resol el representant municipal.