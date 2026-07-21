Cinc sancions al dia: així castiga l'Ajuntament de Barcelona les trampes dels negocis de Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona sosté habitualment que a Ciutat Vella manté una activitat inspectora alta. Quan es denuncien els excessos de certs negocis en un territori marcat per la presència constant de turistes, el govern municipal es defensa dient que actua amb contundència. Ara, el consistori ha volgut posar xifres a aquelles paraules: en tres anys s'han fet més de 21.000 inspeccions, detalla un informe de l'executiu local. Això equival a 7.000 actuacions in situ per any.
Algunes d'aquestes tasques d'inspecció municipal acaben en procediments restitutoris -es demana a l'establiment que la norma que infringeix la deixi d'infringir i prou- i d'altres finalitzen amb una sanció. L'any passat 1.898 casos van acabar en multa o càstig, una mitjana de cinc fets al dia. La meitat d'aquests incompliments els protagonitzen bars amb terrassa (24,9%) i allotjaments turístics (23,3%). En menor mesura, també hi ha procediments sancionadors per motius de concurrència pública (14,1%), com pot ser que un local superi l'aforament permès a l'interior o que no tinguin les sortides d'emergència prou alliberades.
Retirades de terrassa als bars més incomplidors
En aquesta línia, el govern de Jaume Collboni reivindica que un dels àmbits on ha actuat amb més iniciativa -aplicant les possibilitats que ja constaven a l'ordenança de terrasses- és amb els bars que fan trampes de manera habitual. La proposta, que ja es va plantejar obertament a finals del mandat anterior, amb un executiu liderat per BComú i amb el PSC com a soci, finalment s'ha desplegat amb dues fórmules: una de més suau i una altra de més contundent.
En el primer cas, quan es detecten "incompliments greus i molt greus" de manera reiterada es pot ordenar la no renovació de la llicència de terrassa. Això vol dir que quan arriba l'1 de gener, a diferència de la resta de locals, a aquests establiments no se'ls atorga automàticament el permís per tenir taules i cadires a la via pública. S'obliga els restauradors a haver de demostrar que tenen tot en ordre amb el seu negoci i a demanar una altra vegada la llicència. No implica la retirada permanent de la terrassa. Serveix de toc d'atenció i força a haver de fer nous tràmits.
En la via endurida, quan s'acumulen almenys tres procediments sancionadors molt greus ferms, el que es fa és revocar la llicència. És a dir, es retira immediatament el dret a tenir terrassa al bar o restaurant i es prohibeix que la puguin demanar de nou durant un any. Això s'ha fet de manera pionera en set casos durant el 2025 i en set més en el que portem de 2026, expliquen des del consistori. Alguns d'aquests 14 locals que s'han quedat sense terrassa per haver-se saltat les normes repetidament han portat el cas als tribunals. Tanmateix, l'Ajuntament detalla que ja han rebut dues resolucions judicials fermes que li donen la raó i que permeten la revocació de la llicència durant, almenys, dotze mesos.
Les zones amb més expedients
A banda, sobre tota l'activitat investigada pel districte de Ciutat Vella, entre tota mena de negocis, el consistori detalla que gran part dels expedients oberts corresponen al Raval (33%), seguit de la Barceloneta (25,5%), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (23,8%) i el Gòtic (17,7%). Pel que fa als 10 carrers amb els establiments que han comportat més expedients, la llista la formen la Rambla, Joan de Borbó, Joaquin Costa, la via Laietana, Sant Sebastià, Hospital, Sant Miquel, Carders, Nou de la Rambla i Escudellers.