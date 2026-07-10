El 76% dels barcelonins està a favor de regular també el preu del lloguer dels locals comercials

El baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, l'enquesta municipal que es fa dues vegades a l'any, ha inclòs per primera vegada una pregunta sobre si caldria regular el preu dels lloguers dels locals comercials. Així, en una consulta sobre què opina sobre aquesta proposta, un 52,5% de la ciutadana barcelonina s'ha mostrat "molt d'acord" amb la idea i un 23,9% hi està "bastant d'acord". Això fa que tres de cada quatre persones enquestades (76,4%) es mostri favorable a intervenir també el mercat dels immobles comercials, com ja es fa amb l'habitatge. És la primera vegada que es planteja una pregunta com aquesta des del govern municipal, tal com va explicar Nació. Ara bé, de moment, encara no hi ha cap fórmula sobre la taula per tirar endavant aquesta mesura.
Aquesta proposta de limitar el lloguer de les botigues és la que rep més suport entre les quatre preguntes que l'Ajuntament ha situat en aquest baròmetre municipal, on també es qüestiona per la idoneïtat d'altres mesures, com la prohibició de pisos turístics a Barcelona, la limitació de les obertures de supermercats 24h i o la restricció del nombre de creuers d'escala, els que només s'hi estan unes hores a la ciutat. En el cas dels allotjaments turístics, l'eliminació d'aquesta fórmula per a visitants la veu bé el 75% dels barcelonins. Pel que fa a limitació de les obertures dels súpers 24 hores, és el 69% de la població qui ho veu amb bons ulls. Amb la reducció del nombre de creuers d'escala, el grau d'aprovació és del 59,9%.
De moment, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha apuntat que el preu dels lloguers comercials és un motiu de "preocupació del govern" que ara es veu també reflectit com una "preocupació de la ciutadania" i assegura que acompanyarà el sector en l'abordatge d'aquesta problemàtica. Ara bé, encara és tot molt iniciàtic. Mentre els arrendaments són cada vegada més cars, encara no hi ha una mesura concreta que expliqui com s'intervindria aquest mercat.
L'habitatge, el problema més mencionat (31%)
Mentrestant, la gran pregunta de l'enquesta municipal sobre quin és el principal problema de la ciutadania continua mantenint l'accés a l'habitatge com a problema més mencionat (31%), amb una reducció lleugera respecte a l'onada anterior, i la inseguretat com a segon element més assenyalat (26,3%), amb un petit increment respecte al baròmetre previ. A molta distància, els maldecaps ciutadans més destacats a continuació són els problemes associats a la immigració (7,5%), el turisme (6,9%) i la neteja (3,7%).
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