Regular els lloguers dels locals comercials a Barcelona: una proposta sense fórmula

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquesta setmana l'última edició del baròmetre municipal, una enquesta en què es preguntava a la ciutadania què pensa de quatre mesures concretes. Tres iniciatives ja tenien ressò previ. Però una d'aquestes preguntes era nova: "Regularies el preu del lloguer dels locals comercials?". Justament, es va convertir en la proposta que va obtenir més suports populars: el 76,4% dels barcelonins hi està a favor. Ara bé, el misteri embolcalla aquesta iniciativa. Al contrari del que passa amb les altres mesures, el govern municipal encara no ha plantejat públicament cap mecanisme per aconseguir aquest objectiu.
Les altres tres iniciatives per les quals es preguntava al baròmetre tenen un context diferent. Prohibir els pisos turístics? Fa temps que l'alcalde Jaume Collboni defensa que la ciutat pot aprofitar una llei catalana per eliminar-los tots a partir de 2028. Frenar les obertures de supermercats 24h? Aquest any el govern municipal ha anunciat una moratòria de llicències per repensar on i com se'n poden obrir. Limitar l'arribada de creuers de pas? L'executiu socialista ja ha plantejat obertament apujar amb força l'impost turístic als creueristes d'escala. Tanmateix, amb la mesura de posar un topall als arrendaments comercials, de moment predominen les incògnites.
Preguntada sobre aquesta qüestió, la tinent d'alcaldia Laia Bonet ha apuntat que "el govern està treballant des de fa temps en l'acompanyament de totes les problemàtiques que afecten el comerç de proximitat i local" i que la feina s'està fent "de la mà del sector i des de totes les perspectives". Així, malgrat que no es concreta quina fórmula es podria utilitzar per abordar la preocupació, s'assegura que s'està "estudiant" aquest maldecap. A més, ara compten amb l'evidència de la preocupació ciutadana per aquesta mateixa temàtica, ha defensat la regidora socialista.
Els dubtes dels comerciants i experts
Des del sector comercial de la ciutat, de moment, es multipliquen les preguntes. Des de Barcelona Oberta, que aplega eixos comercials de les zones més cèntriques i turístiques, ja es va defensar temps enrere que esperarien la concreció de la proposta per posicionar-s'hi, i des de l'entitat Barcelona Comerç, que aglutina els eixos de molts altres punts de la ciutat, es planteja un punt d'escepticisme. "A hores d'ara, ningú ens ha posat sobre la taula una proposta per topar els lloguers", exposa Pròsper Puig, president de la fundació. "Jo crec que serà molt difícil fer-ho, perquè no és com l'habitatge, que és un dret protegit per la Constitució. A un espai on es fa activitat econòmica pots fer-la o pots no fer-la. Costa imaginar la intervenció", apunta.
Tanmateix, Puig reconeix el problema immobiliari. Hi ha pujades contundents que s'han concentrat especialment en algues zones de la ciutat, però en termes generals els lloguers barats estan desapareixent i els preus alts s'estenen. "S’estan demanant preus abusius per segons quin tipus de locals", estableix el representant dels comerciants. Així, es mostra interessat en el que pugui oferir l'administració, però de moment assegura que les úniques eines que coneix per abordar els maldecaps del comerç local són els plans d'usos per regular quin tipus de botigues es permet que s'instal·lin a la ciutat i les inspeccions per comprovar que en els locals de comerç es faci comerç i no altres activitats.
Diversos experts en dret civil i patrimonial han estat contactats per aquest diari, però tampoc veuen molt clar com ubicar-se davant aquesta proposta iniciàtica. Alhora, l'investigador del Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Josep Roca recorda que la iniciativa planteja "complicacions", especialment perquè una de les característiques de l'activitat econòmica és que habitualment defensa "la necessitat del lliure mercat" per operar. En aquest sentit, afegeix els dubtes inicials que li sorgeixen: "No sé si la normativa europea permetria una proposta d'aquest estil".
La mesura tampoc no compta amb cap referent internacional molt clar que les fonts consultades s'atreveixin a citar i que marqui el camí. Tanmateix, Roca fa equilibris entre els dubtes amb la possible regulació i la convicció que cal tocar alguna tecla. "Posar un topall general a locals comercials, d’entrada, jo no ho veig, amb independència de si jurídicament és viable, fet que també trobo complex. Però el que segur que s’ha de fer és diferenciar les diferents activitats comercials que hi ha a la ciutat. No és el mateix l'activitat quotidiana que els espais dedicats al turisme, com els hotels o la restauració. I amb aquesta distinció d'activitats, unes cal impulsar-les i unes altres limitar-les. I per això existeixen els plans d’usos. Estaria bé aprofitar-los més", remata.
El mateix Pròsper Puig, de Barcelona Comerç, expressa alguns dubtes concrets sobre una possible regulació d'arrendaments comercials. "Si hi hagués un topall als lloguers, després potser et podrien demanar un traspàs més alt, i el que no dones per una banda ho dones per l'altra", tem, el representant dels botiguers.
Pressió política al govern Collboni
De moment, ERC, que va ser qui va plantejar inicialment la proposta, pressiona el govern municipal perquè aclareixi quines tecles pensa tocar. La pròxima setmana demanarà a l'executiu de Jaume Collboni que informi de quines actuacions ha realitzat els darrer mig any juntament amb la Generalitat per complir amb el compromís d'"impulsar la regulació dels lloguers dels establiments comercials en àrees tensionades pel turisme, detallant les vies legals estudiades". Els comerciants esperen, per acabar-se de posicionar, però el misteri és total. Ara, però, hi ha un argument més sobre la taula: tres de cada quatre barcelonins voldrien veure aquesta regulació.