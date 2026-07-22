Detenen el presumpte autor de tres incendis forestals al Prat de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals van detenir el 18 de juliol un home de 37 anys com a principal sospitós de provocar tres incendis forestals al paratge de les Palmeres, al terme municipal del Prat de Llobregat. Els Bombers de la Generalitat van actuar en tres focus diferents i, en tots tres, van trobar indicis d'intencionalitat, per la qual cosa es va obrir una investigació.
Els focs van afectar terreny forestal amb vegetació herbàcia i arbustiva en una zona periurbana propera a diversos habitatges, que es van veure potencialment amenaçats per la propagació de les flames. Els Bombers van poder controlar el foc i les flames no van arribar als domicilis, però van trobar material sintètic altament inflamable.
La investigació va permetre identificar com a presumpte autor dels fets un veí de la zona i, quan els agents d'Agents Rurals van procedir a la seva identificació, l'home va reaccionar de manera violenta i va proferir amenaces i insults. El cas va arribar als Mossos, que van identificar a l’individu com el presumpte autor d’incendis ocasionats anteriorment i, finalment, el van detenir.
El detingut té antecedents i judicis pendents per altres incendis
El detingut compta amb antecedents i es troba pendent de judici per altres presumptes incendis forestals a la mateixa zona. De fet, entre els quals hi ha un incendi en un espai natural protegit de les Reserves Naturals del Delta del Llobregat.
Amb tot, els fets investigats podrien ser constitutius d'un presumpte delicte d'incendi previst a l'article 351 del Codi Penal, que contempla penes de presó. A més, l'enfrontament amb els Agents Rurals podrien comportar altres delictes. La investigació continua oberta i no es descarta la pràctica de noves diligències relacionades amb els fets.