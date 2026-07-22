Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional espanyola han detingut nou persones en desarticular una organització criminal que comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals de Catalunya. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la cel·la del centre penitenciari de Quatre Camins, amb telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En diversos escorcolls practicats en diversos municipis de Catalunya, els agents han localitzat dos arsenals i han intervingut més de 40 armes.
“L’operació és d’una rellevància excepcional”, segons l'instructor de la investigació i agent de la Direcció d’Investigació Criminal (DIC), que ha informat de la distribució de l’operatiu als mitjans de comunicació. “S’ha evitat que les armes i la munició s’hagin fet servir en incidents violents del crim organitzat”, ha afegit.
La investigació dels Mossos va començar el gener del 2026 a partir d’una informació obtinguda a través d’una altra causa contra una organització criminal, i va acabar el 7 de juliol. Les indagacions van permetre identificar un home que actuava com a principal intermediari en el tràfic d’armes i que estava ingressat en un centre penitenciari. Segons la policia, el líder de la trama gestionava des de la presó la compravenda d’armes i donava instruccions al seu entorn més proper perquè executés les operacions.
L’organització comptava amb una xarxa d’intermediaris, proveïdors, i persones que facilitaven espais per ocultar i emmagatzemar les armes. Entre els seus clients hi havia els Trinitarios. Els membres de la xarxa assumien diverses funcions com el lliurament de l’armament, com també la gestió dels cobraments i els pagaments. La trama localitzava i adquiria armes concretes segons les peticions dels compradors. Posteriorment, les promocionaven mitjançant fotografies i vídeos en què mostraven l’arsenal disponible pel seu funcionament.
Deu escorcolls i un nou equip
El dispositiu final va incloure deu escorcolls. Nou es van practicar en domicilis de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Canovelles, Badia del Vallès, Piera, Reus i el Pla del Penedès. El desè va tenir lloc a la cel·la on estava empresonat el principal investigat. Els agents van detenir cinc homes i quatre dones d’entre 20 i 48 anys. Sis dels nou arrestats van passar a disposició judicial el 9 de juliol per presumptes delictes de pertinença a organització criminal i de tinença, dipòsit i tràfic d’armes de foc.
La investigació dels Mossos va coincidir alhora amb una altra que desenvolupava paral·lelament la Policia Nacional sobre un proveïdor d’armes i munició relacionat també amb grups criminals de fora de Catalunya. La coincidència va comportar la creació d’un equip conjunt d’investigació en el marc de la Subcomissió de Policia Judicial de Catalunya.
Arsenals i antecedents
En un dels domicilis escorcollats conjuntament pels dos cossos policials es van intervenir 38 pistoles semiautomàtiques d’imitació de la marca Glock, 140 projectils i diners en efectiu. Durant la recerca en un segon immoble, els Mossos van trobar un arsenal amb llançacoets, un revòlver, quatre escopetes, dues armilles antibales, un escut balístic i abundant munició de diferents calibres. Un dels dos pisos estava ocupat, mentre l’altre era un local de lloguer a Barcelona. Les armes curtes es venien entre 4.000 i 5.000 euros segons els carregadors i les municions que incorporaven. En el cas de les escopetes i les armes de guerra, podien arribar a uns 8.000 euros, perquè són més difícils d’aconseguir.
Tot i que segueix en descens dels delictes a Catalunya, la sensació d’inseguretat és ben palpable amb fets com aquests. Dels més greus, com poden ser els nou homicidis registrats a Barcelona durant la primera meitat d’any fins ara, tres morts es poden relacionar directament amb el crim organitzat. No és aquest el cas, però sí que ha estat prou rellevant. De fet, l’operació va mobilitzar uns 130 efectius dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional. La investigació encara continua oberta i no es descarten noves detencions.