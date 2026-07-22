Feijóo ja es veu a la Moncloa: «Farem una neteja a fons»

Alberto Núñez Feijóo, president del PP, ha comparegut aquest dimecres per fer balanç del curs polític sota el lema El compte enrere. "El canvi està més a prop", ha remarcat l'expresident gallec, que ha promès "fer neteja a fons" en el moment que aterri a la Moncloa. Ho farà de la mà de Vox, com en les autonomies governades pel PP? "La meva prioritat és governar amb un executiu sòlid, molt fort. No he canviat d'opinió", ha remarcat en una roda de premsa en què ha carregat contra els mitjans públics, contra els casos de corrupció al PSOE i contra el funcionament de les institucions i de les infraestructures. Un discurs d'algú que, en certa manera, ja es veu a la Moncloa. Sol o acompanyat.
Feijóo ha començat la roda de premsa elogiant Luis de la Fuente, entrenador de la selecció espanyola, pel triomf al Mundial de futbol . Ha contraposat la seva figura als aldarulls que, segons ell, s'han produït de manera greu a Euskadi en el marc de les celebracions per la victòria. "Mai vaig pensar que el govern espanyol callés davant d'això. Davant dels totalitaris, ni un pas enrere ni s'acota el cap", ha indicat el líder del PP, que ha insistit en la idea que Espanya està avui pitjor que fa tres anys, data de les últimes eleccions al Congrés. "El canvi posarà fi a una legislatura que mai hauria d'haver començat", ha determinat el dirigent conservador, molt crític -per variar- amb la figura de Sánchez.
"Ha estat una desgràcia per aquest país", ha insistit Feijóo, que ha lamentat el "deteriorament progressiu" del govern espanyol. "El goven [espanyol] està bloquejat i ha perdut el suport social", ha ressaltat el president del PP. També, ha dit, s'ha perdut la majoria parlamentària -no hi ha pressupostos- i no hi ha hagut cap debat de política general. "El més anòmal de tot: el Congrés va votar a favor de la dimissió de Sánchez i de la convocatòria d'eleccions. Porten un mes ignorant que ha estat cessat políticament. Ha passat de governar en minoria a governar contra la majoria. Això ja no dona més de si, i ha perdut l'autoritat moral, perquè ha robat", ha insistit el màxim dirigent dels conservadors.
Segons ell, el govern espanyol només té una sortida "raonable", que és convocar eleccions per encetar la "reconstrucció nacional". "Activem el compte enrere pel canvi. Em presento per reconstruir la nació, no per assumir-ne les runes", ha indicat. Els principals propòsits del canvi són la "decència", que les institucions funcionin i que "treballar valgui la pena". El poder, ha dit, no pot néixer d'una "mentida" com va ser la llei d'amnistia. "El poder s'ostenta per servir, no per servir-se", ha indicat Feijóo, especialment crític amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. "Ho han tacat tot. La corrupció ha arribat a tot arreu per fer negocis i afavorir les persones més afins", ha remarcat el líder del PP.
"Cal acabar amb una corrupció que ha arribat al cor de l'Estat i que s'ha convertit en sistèmica", ha subratllat l'expresident gallec, que ha posat de manifest que José Luis Rodríguez Zapatero encara no ha donat explicacions per l'origen de les joies. El "senyor X", ha dit, és Sánchez, pel seu paper com a "nexe corruptor" al PSOE. Encara hi ha causes pendents sobre José Luis Ábalos i sobre Santos Cerdán, i també falta per saber com acabarà el judici contra Begoña Gómez. "És igual què determini la justícia sobre Sánchez: la responsabilitat és seva. Perquè la decència torni a la Moncloa, ell n'ha de sortir. No serà un relleu, sinó una neteja a fons", ha determinat Feijóo, amb contundència.
La reconstrucció, ha dit, es basarà en què "ningú pugui tornar a corrompre" les institucions. El 2018, Sánchez va arribar a la Moncloa després de la sentència del cas Gürtel contra el PP, que va confirmar el finançament irregular del partit. Després dels atacs diversos contra el PSOE pels casos de males pràctiques, Feijóo ha passat a carregar contra el govern espanyol pel funcionament del sistema de salut, pels problemes en habitatge -ha dit que és més fàcil ocupar una casa que comprar-la- i per l'estat de les infraestructures. Ha recordat l'accident d'alta velocitat a Adamuz i també el de Gelida, a Rodalies, que en total van causar 48 víctimes mortals fa uns mesos.