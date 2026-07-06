Feijóo comença a dibuixar el futur: farà estatal la llei d'Ayuso per desincentivar l'avortament si és president

El PP comença a dibuixar el futur. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, es fa seva l'agenda d'Isabel Díaz Ayuso i ha promès que si arriba a la Moncloa impulsarà la llei del "concebut no nascut", una norma que dona ajudes a les famílies des que esperen un fill, encara que aquest no hagi nascut. És una llei que desincentiva l'avortament i que ha provocat alarma entre els grups que defensen el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs. "Quan una dona està esperant un fill, això ha de tenir un reflex en les ajudes del sector públic", ha apuntat Feijóo en una entrevista a Antena 3.
Segons ha assenyalat, aquesta norma ha de servir perquè els nadons concebuts i no nascuts tinguin “repercussió en la família que els està esperant”. Si el PP arriba a la Moncloa, les famílies que acreditin un embaràs tindran els beneficis i drets per accedir a ajudes que la resta de famílies que ja en tenen. Per exemple, una família amb dos fills i que n'esperi un tercer, ja tindrà accés als avantatges d'una família nombrosa. En certa manera, es considera que el fetus ja és un membre de la família pel que fa a l'hora de rebre bonificacions o ajudes.
La promesa de Feijóo, poc concretada més enllà de l'enunciat, arriba pocs dies després que el govern d’Ayuso aprovés una mesura similar per accedir a ajudes des del moment de l'embaràs o en un determinat moment de gestació. És una llei, va dir Ayuso, "en defensa de la vida", que dona una mena d'estatus jurídic al fetus. "Serà un membre de la família des del moment de la concepció", deien des del PP de Madrid. Feijóo va fer una cosa similar a Galícia l'any 2011, i també el País Valencià durant el govern de Francisco Camps. La presidenta de Madrid ho ha ampliat, i el líder del PP es compromet a generalitzar-ho arreu de l'Estat si arriba a la Moncloa a partir de 2027.