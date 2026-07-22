Un intern de Quatre Camins condemnat per homicidi s'escapa durant una sortida a Barcelona

Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins no va tornar aquest dimarts a la presó després d'escapar-se durant una sortida programada a Barcelona, segons ha avançat El Caso i fonts penitenciàries han confirmat a l'ACN. Es tracta de William Morrow A., condemnat a més de deu anys de presó per haver matat i esquarterat un home en un pis del carrer Casanova de la capital catalana el novembre del 2022.
Segons ha publicat El Caso, l'intern participava en una activitat programada acompanyat de professionals del centre penitenciari. Després de visitar la zona del Born, va baixar del vehicle que el traslladava quan aquest es trobava aturat en un semàfor al carrer Marina i va marxar del lloc.
Els responsables de l'activitat van alertar els serveis d'emergències, els Mossos d'Esquadra i el centre penitenciari. La policia catalana ha activat la recerca de l'home, sobre el qual pesa una ordre de detenció. L'Audiència de Barcelona el va condemnar per un delicte d'homicidi i un altre de profanació de cadàver després que l'acusat acceptés els fets en una sentència de conformitat amb la Fiscalia.
Tres implicats en l'assassinat
Els fets es remunten el novembre del 2022, quan un drapaire va trobar una maleta amb un tors d'un home dins en un contenidor situat a la cruïlla entre els carrers de Casanova i l'avinguda Roma. Va ser el drapaire qui va avisar el propietari de l'estanc on habitualment compra el tabac. Tots dos van comprovar-ho al contenidor i van alertar una ambulància que passava.
Els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones relacionades amb el cadàver al desembre del mateix any, que tenien 31 i 51 anys aleshores. Tant l'home assassinat com els dos detinguts vivien al mateix pis. L'home ucraïnès de 31 anys i l'irlandès de 51 feia poc temps que compartien pis amb la víctima, que els havia rellogat les habitacions d'un habitatge que també era de lloguer.