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Societat

Un incendi de vegetació a Sant Quirze Safaja obliga a confinar un càmping de la zona

El cos treballa a la zona amb dotze dotacions i dos helicòpter

  • Imatge de l'incendi a Sant Quirze Safaja -

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Publicat el 24 de juny de 2026 a les 14:15
Actualitzat el 24 de juny de 2026 a les 14:43

Els Bombers treballen en un incendi de vegetació que "crema en ascendent i en alta intensitat" en Sant Quize Safaja, al Moianès, segons han informat a X aquest dimecres. El foc afecta una zona forestal entre la carretera BV-1341, que s'ha tallat, i un càmping proper que s'ha confinat com a mesura preventiva

El cos ha rebut l'avís a les 13.22 hores i ha destinat dotze dotacions terrestres i dos helicòpters bombarders als treballs d'extinció del foc. L'incendi avança en direcció contrària al càmping, segons han explicat els Bombers a través d'X, i treballen amb línia d'aigua als dos flancs del foc.

L'alcalde de Sant Quize Safaja, Carles Lupiáñez, ha explicat a Catalunya Ràdio que es veuen "columnes de fum intenses" que surten de la zona en què s'ha originat el foc. "Sembla que ha iniciat a peu de carretera i, de seguida, ha agafat massa forestal", ha dit l'alcalde sobre l'origen de l'incendi. Segons ha explicat, el que més preocupa ara als cossos d'emergències és l'expansió de les flames al bosc. 

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