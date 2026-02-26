Fuita en un tren de mercaderies perilloses al Vallès

Un tren que transporta matèries perilloses està parat a l'estació de la Llagosta després de patir una fuita d'un gas no tòxic. Inicialment, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla #TRANSCAT i ha aturat el tren per revisar els operatius. Tot i confirmar que és argó líquid refrigerat -un gas no tòxic- continuen els treballs. Els Bombers de la Generalitat estan fent un control dels accessos a la zona i treballen amb 6 dotacions a la incidència, han assenyalat en un apunt a 'X' recollit per Europa Press.
El pla TRANSCAT es posa en prealerta de forma protocol·lària quan produeix una incidència en el transport de substàncies químiques o perilloses. El coordina Protecció Civil per organitzar els cossos de seguretat, els bombers i els equips sanitaris.
L’argó líquid és un gas refredat a temperatures extremadament baixes perquè es mantingui en forma líquida i es pugui transportar en grans quantitats dins de cisternes especials; no és un producte inflamable ni tòxic, però en cas de fuita pot desplaçar l’oxigen de l’aire i provocar risc d’asfíxia en espais tancats o poc ventilats, a més de causar cremades per fred si entra en contacte amb la pell pel seu caràcter criogènic.
Per això, incidents com el d’un tren de mercaderies obliguen a establir perímetres de seguretat i a ventilar la zona fins que el gas s’ha dispersat completament, seguint els protocols habituals de seguretat industrial.
Incidència a la R1
La incidència al tren de mercaderies se suma a la interrupció de la circulació de l'R1 entre Arenys de mar i Blanes per una manca de tensió. La circulació de trens ha quedat suspesa a causa d'una manca de tensió derivada d'uns treballs que es duen a terme en aquest punt. N'han informat fonts d'Adif que han apuntat que s'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per facilitar la mobilitat dels viatgers afectats. Personal del gestor ferroviari treballa per resoldre l'avaria tant aviat com sigui possible.