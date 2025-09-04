Dispositiu especial de trànsit per al Gran Premi de MotoGP a Montmeló

El Gran Premi Monster Energy de MotoGP arrenca al Circuit de Barcelona-Catalunya aquest divendres 5 de setembre. Es tracta d'un dels esdeveniments esportius més multitudinaris de l’any i, segons les previsions, es calcula que diumenge el recinte de Montmeló podria acollir entre 80.000 i 85.000 espectadors, una xifra que ha portat el Departament d’Interior a desplegar un ampli dispositiu de trànsit i seguretat.
L’operatiu, coordinat des del Centre de Coordinació (CECOR) instal·lat al mateix Circuit, té com a objectiu garantir la fluïdesa de la mobilitat, reduir les demores en els accessos i mantenir la seguretat ciutadana abans, durant i després de la cursa. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha previst una elevada mobilitat de cap de setmana i la recomanació principal que fa és que els espectadors arribin al recinte de Montmeló amb transport públic.
En cap cas els turismes i motocicletes podran estacionar als vorals de les carreteres ni en indrets no habilitats. Això, diuen, podria generar més problemes de mobilitat per accedir al Circuit. Convé destacar que els Mossos d’Esquadra i l’organització activaran els serveis de grues per retirar amb màxima celeritat els vehicles mal estacionats.
Previsió de trànsit
La mobilitat pròpia del cap de setmana, sumada a la d’entrada i de sortida al Circuit, pot complicar la circulació a les vies que envolten el Circuit, especialment a l’AP-7, C-33 i C-17, especialment el matí del dissabte i la tarda del diumenge. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit demana la màxima prudència en tots els desplaçaments, programar els viatges amb antelació per evitar les hores punta, informar-se de l’estat del trànsit i consultar prèviament possibles alternatives de trajectes amb rutes menys congestionades. En aquest sentit, es recomana l’autopista C-32 nord com a alternativa als possibles embussos que pugui patir l’autopista AP-7.
Carrils addicionals i sentit únic
El Servei Català de Trànsit establirà mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit per facilitar l’accés i la posterior sortida del circuit en les millors condicions de fluïdesa i seguretat viària possibles. Per aquest motiu, s’habilitaran diferents carrils addicionals i sentits únics de circulació tant d’entrada al recinte com de sortida, amb l’objectiu de minimitzar les afectacions viàries que hi haurà sobretot diumenge.
Vies afectades
Les mesures especials s’habilitaran divendres, dissabte i diumenge, a partir de les 7 hores divendres i de les 6:30 hores de dissabte i diumenge, fins que les condicions del trànsit a trams de carreteres principals i secundàries properes a Montmeló per facilitar tant l’entrada i la sortida dels espectadors. Les vies afectades per les mesures seran l’AP-7 (sortides 13,14 i 15), C-33 (sortida 2), C-35, C-17, BP-5002 i BV-5003, a la zona Montmeló, C-1415c i C-352 (Ronda sud de Granollers).
D’altra banda, s’establirà una restricció i desviament de vehicles pesants a la C-35. Els Mossos d’Esquadra desviaran la circulació d’aquests vehicles en dos punts, a la rotonda del Polígon Can Volard i al Nus del Congost (enllaç amb la BV-5003). A més, també se senyalitzarà un recorregut especial pel personal acreditat i d’organització.
A més de les mesures especials, des del dijous 4 de setembre fins al diumenge 7 de setembre, s’abalisarà amb cons els vorals de la via interpolar C-35 des de l’accés sud (rotonda Can Volard) fins a l’accés oest (paddock), per impedir l’aparcament indiscriminat de vehicles.
També es reforçarà la senyalització per tal d’indicar les rutes d’accés i de sortida. Hi haurà senyals per informar de les ubicacions i recorreguts cap als aparcaments, tant d’entrada i els itineraris de sortida cap a l’AP-7 i la C-17, que es reforçaran amb la ubicació de quatre panells mòbils de missatge variable (PMV).
No seguir els GPS
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat als conductors que es desplacin al voltant del Circuit de Barcelona-Catalunya que no segueixin els itineraris marcats pels dispositius GPS, ja que aquests no contemplen les mesures especials activades pel Gran Premi de MotoGP. En canvi, s’insta els usuaris a seguir en tot moment les indicacions dels agents de trànsit i del personal autoritzat.
Per controlar la mobilitat, l’SCT utilitzarà aplicacions informàtiques que permeten la transmissió d’imatges en temps real, tant aèries com terrestres, des del Centre de Coordinació (CECOR) ubicat al circuit. Aquest sistema permetrà una resposta més àgil i eficaç davant possibles incidències a la xarxa viària.
De cara a l’operació retorn de diumenge, s’habilitaran carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual per augmentar la capacitat viària en trams de l’AP-7, la B-23 i la C-32. Aquests carrils tindran una velocitat màxima de 80 km/h, mentre que la resta de carrils de la calçada quedaran limitats a 100 km/h. Els camions, a més, hauran de circular a 80 km/h i tindran prohibit avançar en els trams afectats.
Reforç de la seguretat
A més del dispositiu viari, Mossos d’Esquadra desplegaran uns 500 agents per garantir la seguretat dins i fora del recinte, incloent-hi controls específics a l’estació de Montmeló i dispositius preventius a les “Nits de Montmeló”. També hi participaran Bombers de la Generalitat, amb unitats d’intervenció dins del Circuit, i Protecció Civil, que ha activat la prealerta del PROCICAT per coordinar la resposta davant qualsevol incidència.