Aliança entre Veolia, ajuntaments i Creu Roja per impulsar l'ocupació entre població vulnerable

Els ajuntaments de Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, conjuntament amb la Creu Roja i Veolia, han posat en marxa el programa ONA Activa't – Ocupació, Necessitats bàsiques i Acompanyament, una iniciativa que té com a objectiu impulsar l'ocupació de persones en situació de vulnerabilitat mitjançant un model d'intervenció integral i personalitzat. El programa, tal com relaten a través d'un comunicat conjunt, combina orientació laboral individualitzada, treball competencial, formació, tallers grupals i acompanyament durant tot el procés d'inserció, amb la finalitat de potenciar les competències personals i professionals de les persones participants, "afavorir la seva autonomia i incrementar les seves oportunitats d'accés al mercat laboral".
Per primera vegada, aquest programa es desplegarà de forma mancomunada entre els quatre municipis del Vallès Oriental, reforçant el treball en xarxa entre les administracions locals, la Creu Roja i Veolia per donar una resposta coordinada als reptes socials i laborals del territori: "Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès formen part d'un mateix entorn econòmic i comparteixen mercat laboral, mobilitat diària de persones, empreses que contracten a escala comarcal i reptes socials similars", argumenten. Segons asseguren, aquest model de treball conjunt permet compartir coneixement, optimitzar recursos, generar economies d'escala i incrementar l'eficiència del programa, alhora que amplia les oportunitats laborals disponibles per a les persones participants.
El gruix de les persones que participen en aquesta iniciativa conjunta són dones d'entre 46 i 66 anys, la meitat de les quals tenen descendència a càrrec i disposen d'estudis primaris no homologats. Es tracta de persones en situació de desocupació o que perceben uns ingressos que no superen el salari mínim interprofessional, cosa que posa de manifest la vulnerabilitat econòmica i social de les famílies participants. Això, doncs, reforça la necessitat d'impulsar iniciatives com aquesta, tal com detallen en el comunicat conjunt.
Una iniciativa que neix el 2020
El programa social ONA va néixer el 2020 arran de dades de Creu Roja que mostraven una alta prevalença de pobresa recurrent (45 %) i atur (74 %) entre les persones ateses a l'àrea metropolitana de Barcelona, així com un augment de persones vulnerables amb bonificacions en la factura de l'aigua. Per revertir aquesta situació, Creu Roja, Aigües de Barcelona i Tàndem Social, com a assessora de la iniciativa, van crear una aliança i van impulsar un projecte pilot del programa ONA a Barcelona.
Tal com relaten, "els resultats del pilot (2020-2021) van ser molt positius i van permetre ampliar progressivament el programa a diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona" i, posteriorment, a altres municipis del país. Amb la incorporació dels municipis de Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, ONA Activa't continua estenent el seu impacte territorial, consolidant un model d'èxit basat en la col·laboració entre administracions, tercer sector i empresa per fomentar la inclusió sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat.