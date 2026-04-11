Estabilitzat un incendi en una empresa amb risc químic a Mollet del Vallès que deixa nou ferits

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi en una empresa amb risc químic a Mollet del Vallès (Vallès Oriental) i que ha obligat a tallar durant una estona l'AP-7. El foc ha afectat un reactor d'etil i etanol a l'empresa de productes farmacèutics Euromed -al polígon industrial Can Magarola- i ha deixat nou ferits lleus que han estat donats d'alta in situ.
Davant dels fets, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Especial d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) per un incendi que s'ha declarat pels voltants de les 4.22 hores de la matinada d'aquest dissabte a l'empresa Euromed, situada al carrer Rec de Dalt. Fins al lloc dels fets s'han mobilitzat 16 dotacions dels Bombers, amb personal del Grup de Riscos Tecnològics (GRIT).
Per la proximitat del foc, els Mossos d'Esquadra han tallat inicialment l'AP-7 en els dos sentits de la marxa a l'altura del quilòmetre 138, s'ha restringit l'accés al polígon de Can Magarola i s'ha demanat a la ciutadania no acostar-se a la zona per facilitar les tasques dels serveis d'emergències. Un cop estabilitzat l'incendi, que ha sigut cap a les 7 hores del matí, s'ha pogut reobrir l'AP-7 i també l'accés al polígon, excepte els punts d'entrada a l'empresa afectada.
Amb línies d'aigua des de l'exterior i el suport de les autoescales, els Bombers han contingut el foc a la zona del reactor, on encara queda algun punt calent, i han evitat la propagació a la resta de la instal·lació. Els efectius treballen des de l'exterior, ja que l'estructura del recinte està compromesa.