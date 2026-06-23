Berta García, una de les millors notes de la selectivitat de 2025: «La universitat t'obre la ment»

Berta García, de Vilanova del Vallès, va ser una de les tres persones del país que va treure un 9,9 a les proves d'accés a la universitat del 2025. Aquesta xifra va ser la nota més alta de Catalunya en una selectivitat que estrenava nou model d'examen i s'incorporaven novetats respecte a anys anteriors. La Berta, que va estudiar a l'Institut de Vilanova del Vallès, va escollir enginyeria Biomèdica a la Universitat de Barcelona (UB) i procura mantenir la línia d'excel·lència que tenia a Batxillerat.
En conversa amb Nació, García fa un bon balanç del primer any com a universitària. Allò que li ha agradat més de la seva especialitat és la vessant relacionada amb l'enginyeria. Pel que fa als professors diu que "hi ha de tot", però ha volgut reiterar que, malgrat el que han dit alguns mitjans espanyols, "la majoria han estat molt bons". "Una minoria potser no expliquen tan bé però això no és representatiu, de les classes n'he tret grans coneixements", assegura.
L'aluma de Vilanova es defineix com una persona "amb molts interessos diferents" i alhora "molt autoexigent". "Un dubte que m'ha acompanyat al llarg del curs ha estat què hauria passat si hagués escollit una altra carrera", diu. La Berta és conscient que sempre "allò que no proves" és el que tens curiositat per fer i que, en tot cas, se sent satisfeta del primer curs d'enginyeria Biomèdica a Barcelona.
L'exigència de la Berta ha continuat en els treballs i les proves universitàries, però admet que la carrera "té la seva complicació" i que treure tot deus es fa més difícil que quan anava a Batxillerat. "De tota manera, intento mantenir les notes per sobre del nou i, en algunes, m'ha quedat un vuit llarg", explica. Alguna gent, explica, li sol preguntar per la seva voluntat de superació constant, que li requereix moltes hores d'estudi. "Podria treure cincs, però em nego a mi mateixa fer-ho. No m'ho permeto i sempre intento anar a màxims", assegura.
Consells per a futurs universitaris
La Berta, als nous universitaris, els recomana gaudir molt de l'estiu postbatxillerat, que ella va passar a Menorca, i que "facin tot allò que no han pogut" durant el curs. D'altra banda, aconsella que, un cop a la universitat, aprofitin de les perspectives que els ofereixen les classes, però també del seu entorn. "Està bé estudiar, però també ho està aprofitar les estones lliures per gaudir de la gent i ser oberts", afirma.
En aquesta línia, diu que la universitat, representa "sortir de la bombolla de l'institut" i "obrir la ment" a noves realitats. "Veus gent d'altres contextos i ciutats que et fan sortir de la teva situació individual: socialitzar forma part de l'etapa universitària i és important fer-ho", explica la jove vilanovina.