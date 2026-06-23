El Baix Montseny en alerta per risc d'incendi aquest Sant Joan

Tots els municipis del Baix Montseny afronten la revetlla de Sant Joan amb el Pla Alfa per risc d'incendi activat. A excepció de Sant Hilari, Arbúcies, Sant Esteve de Palautordera, Montseny i Sant Pere de Vilamajor, on el risc és "moderat" (Pla Alfa 1), la resta de municipis de la comarca natural, com com Sant Celoni o Cardedeu, es troben en "perill alt d'incendi", Pla Alfa nivell 2. Aquest dispositiu és el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir i estableix una sèrie de normes i prohibicions.
La normativa ha afectat directament la programació d'alguns municipis. Gualba, per exemple, ja ha advertit que queda suspesa tant l'autorització per encendre la foguera de la Revetlla de Sant Joan com la rebuda de la Flama del Canigó. "La decisió s'ha pres perquè la Generalitat de Catalunya ens ha informat que el municipi es troba actualment en situació de Pla Alfa nivell 2. Per aquest motiu, i amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones i del nostre entorn natural, la foguera prevista no es podrà dur a terme", han expressat a través dels canals institucionals.
Alhora, aquestes restriccions de la Generalitat també tenen un impacte en la manera com podem celebrar la revetlla a casa nostra i als nostres pobles. En concret, es fa èmfasi en els petards i barbacoes i, en l'àmbit laboral, en l'ús de maquinària agrària.
Restriccions Pla Alfa nivell 2
Les mesures de prevenció on el ris d'incendi és alt inclouen la prohibició total de fer focs d’esbarjo i barbacoes en terrenys forestals i a la seva àrea d’influència. També queda prohibit l’ús de material pirotècnic, com ara petards o coets, a menys de 500 metres de qualsevol zona boscosa. A Breda, aquesta restricció també està vigent a la zona de les escoles, on es du a terme la revetlla popular.
A més, se suspèn la crema de restes vegetals, de poda i de marges agrícoles. Pel que fa als fogonets de gas, el seu ús queda restringit o prohibit d’acord amb la normativa vigent de cada municipi, especialment en espais d’acampada. Finalment, s’estableixen limitacions per a determinats treballs agrícoles i forestals, amb restriccions en l’ús de maquinària susceptible de generar espurnes, com les picadores de palla, durant les hores de màxim risc per les altes temperatures.
Restriccions Pla Alfa nivell 1
A Sant Hilari, Arbúcies, Sant Esteve de Palautordera, Montseny i Sant Pere de Vilamajor, on el risc és "moderat", les restriccions s'atenen al Pla Alfa Nivell 1. Les restriccions s'apliquen a menys de 500 metres de terreny forestal en activitats com la crema de restes vegetals, els focs d’esbarjo i els fogonets de gas.