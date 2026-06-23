La plaga de mosques d'Hostalric obliga a tancar alguns negocis

La plaga de mosques d'Hostalric ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars i restaurants que no poden funcionar i d'altres empreses que ho fan amb les molèsties que genera tenir desenes de mosques envoltant cada treballador. Algunes, com el Bonpreu, es van veure obligades a retirar els productes frescos i refrigerats de la venda i exposició.
Les trampes per capturar-les estan distribuïdes per tot el municipi, però tot i això els insectes segueixen volant per tot arreu. El focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats amb mosques. Amb el pas dels dies i amb l'ajuda de la calor, s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ja ha obert un expedient administratiu a l'empresa.
Des de fa dos caps de setmana la població ha vist com les mosques anaven incrementant-se al municipi fins a arribar a aturar la producció d'algunes empreses i obligar a fer baixar la persiana a bars i restaurants.
L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, ha reiterat que experts van aconsellar "erradicar el focus" el més ràpid possible i per això l'empresa de reciclatge d'envasos fa dies que està retirant tots els palets que hi havia a l'exterior. En paral·lel, el consistori ha instal·lat "més d'un centenar de trampes amb feromones" per tal de capturar el màxim nombre possible d'aquests insectes. Es preveu seguir-ne col·locant més els propers dies.
"Cansats" de tantes mosques
Els veïns asseguren que n'estan "cansats" de veure tantes mosques. Ho explica la Lídia, qui ha explicat que no poden "obrir ni la porta ni la finestra" sense que una sola mosca entri a dins de casa. I aquesta plaga passa en un episodi d'altes temperatures, que encara complica més la situació. Alguns veïns han apostat per fabricar trampes pròpies amb garrafes a les baranes de parcs infantils per capturar insectes, d'altres tanquen les persianes i pengen tires adhesives a les finestres perquè s'hi quedin enganxades, però tot i així segueixen veient-se mosques a grapats volant per tot arreu.
La Joana té un estudi de fotografia a Hostalric. Assegura que tot el dia té la porta tancada i l'aire condicionat obert. "Per sort, aquí dins costa que s'hi estiguin, però quan algú obre la porta n'entren a grapats", explica la responsable de l'estudi. De fet, assegura que ella encara té sort que pot estar amb la porta tancada i pot treballar igualment, una situació diferent de la dels bars i restaurants del poble.
Alguns d'ells han optat per abaixar la persiana fins que no passi la plaga de mosques. D'altres funcionen a mig gas, amb la cuina tancada. D'altres n'estan cansats d'anar amb el matamosques i l'insecticida a tot arreu per eliminar les mosques que s'acumulen a tot arreu. I això també fa que molts clients decideixin no anar ni a la terrassa per patir les molèsties de les mosques.
Empreses a mig gas
Al polígon industrial, la situació també és similar. Hi ha empreses que funcionen a mig gas i d'altres que ni obren. Una de les que no ha parat de treballar és Selvametall, una empresa especialitzada en el muntatge i manteniment industrial, així com en construccions metàl·liques i caldereria. El gerent, Carles Sánchez, ha explicat que dilluns de la setmana passada van arribar a la fàbrica i van trobar-se que estava tot ple de mosques. "Hem provat de tot: trampes, insecticida, hem fumigat... però sempre tornen", explica Sánchez.
El gerent assegura que afecta "emocionalment" als treballadors perquè la situació és molt molesta. "Aquí treballem amb la porta oberta, fa calor, suem i les mosques s'enganxen", explica el responsable de l'empresa. De fet, els treballadors no paren d'espantar aquests insectes amb la mà, amb cops de cap i amb totes les tècniques que se'ls acudeixen. Mentrestant, les trampes queden plenes d'insectes atrapats i s'han de canviar cada dos per tres. "Porto 300 euros gastats en insecticida i trampes, però almenys podem seguir treballant", assegura Sánchez.