Un motorista mor en un accident a l'AP-7 a Sant Celoni

Un motorista ha mort aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a l’AP-7, al terme municipal de Sant Celoni. El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 106,5 de l’autopista en sentit Barcelona i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 09:43 hores. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), per causes que encara s’estan investigant, la motocicleta ha sortit de la via. Com a conseqüència de l’accident, el conductor del vehicle ha mort.
Arran del sinistre, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres, així com l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Pel que fa a l’afectació viària, inicialment s’ha tallat completament l’AP-7 en sentit sud. Tot seguit, s’ha reobert parcialment la circulació, tot i que s’ha mantingut un carril tallat. Aquesta incidència està provocant embussos de fins a 10 quilòmetres en sentit Barcelona i retencions intermitents a l'AP-7 entre Fogars de la Selva i Sant Celoni, en sentit sud.
Amb aquesta víctima, ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des del començament de 2026, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. D’aquesta xifra, 29 han estat motoristes.