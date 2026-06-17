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Cultura

Festa Major d'Hostalric 2026: programació i horaris

Consulta totes les novetats, els concerts i les activitats previstes a la festivitat més destacada del municipi del Baix Montseny

  • Imatges de la Festa Major d'Hostalric del 2025. -

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Publicat el 17 de juny de 2026 a les 17:49

Hostalric ja ho té tot a punt per viure la Festa Major 2026, que se celebrarà del 2 al 6 de juliol amb una programació variada que combina actes tradicionals, música en directe, activitats familiars, esports i les populars nits de Barraques. L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, ha destacat "l'energia especial" amb la qual batega el poble durant aquestes jornades i ha agraït a les entitats i els voluntaris la tasca organitzativa. "Són dies on es fan visibles els valors que ens defineixen: la proximitat, la participació i les ganes de compartir", assegura Papiol.

Dijous 2 de juliol

La primera jornada de festa arrencarà a les 18 hores amb la missa en honor a la patrona a l’Església de Santa Maria d’Hostalric. A les 19:30 hores, el claustre de l’Ajuntament acollirà el pregó de Festa Major, que enguany anirà a càrrec d’Eloi Vila. Tot seguit, el grup 4DE4 oferirà un concert per als assistents i la jornada finalitzarà amb un brindis popular de Festa Major amb cava i dolços.

Divendres 3 de juliol

El divendres 3 de juliol, la programació continuarà a les 18 hores amb la Cercavila Infantil de Festa Major i el Corrediver, que sortirà de la Plaça dels Bous i arribarà fins a la Placeta, amb la participació del grup d’animació L’Olla de Grills i els Gegants d’Hostalric. A les 20 hores, el parc de la Placeta acollirà el pregó infantil a càrrec del Consell d’Infància. Els sopars populars tindran lloc a la Zona Esportiva, organitzats per l’Atlètic Club Hostalric, a les 20:30 hores cada dia, de divendres a diumenge.

La nit de divendres estarà protagonitzada per les Barraques, situades davant la Zona Esportiva, amb actuacions a partir de les 23 hores. El públic podrà gaudir de Boom Boom Fighters & Cookah P, Pelukass, Riky Prats i la Banda, amb el seu repertori de pop flamenc i rock espanyol, i la sessió de DJ Ivanote.

Dissabte 4 de juliol

El dissabte 4 de juliol començarà amb el Torneig de Petanca, a les 9 hores, al local de la Penya Benavinguts, situat a la plaça Roser Capdevila. A les 15 hores serà el torn del Torneig de Dòmino Homenatge Joan Molas 2026 a la Zona Esportiva. A la tarda, a les 18 hores, el Pavelló 2 de la Zona Esportiva acollirà l’espectacle familiar “Explosive”, a càrrec de la companyia La Cremallera.

A les 19 hores començarà el Correbars 2026, amb l’encesa de la traca i la participació de la xaranga Bandsonats, en un recorregut que anirà de la Plaça dels Bous fins a la Zona Esportiva. L’activitat està organitzada per l’Associació Joves d’Hostalric.

La nit de dissabte arribarà amb el Ball de Festa Major, a les 23:30 hores, al Pavelló 2 de la Zona Esportiva, amb l’actuació de l’Orquestra Liberty, la petita gran orquestra. Paral·lelament, les Barraques oferiran, a partir de les 23 hores, les actuacions de Les Que Faltaband, Estopaos —amb un tribut a Estopa—, Nameless i DJ Montbertus.

Diumenge 5 de juliol

El diumenge 5 de juliol començarà amb les activitats del Club d’Escacs Hostalric, de 10 a 13 hores, al Pavelló 2 de la Zona Esportiva. A les 12 hores, el Centre Cultural Serafí Pitarra acollirà la Gala Hostalriquenc Il·lustre 2026, mentre que a la mateixa hora la Plaça de la Vila serà l’escenari de l’audició i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla La Maravella.

A la tarda, a les 18 hores, tindrà lloc la Mostra de Dansa a càrrec de l’Escola Studio d’Arts, a la zona de Barraques davant la Zona Esportiva. La jornada continuarà a les 20 hores amb el concert i posterior ball de Festa Major al Pavelló 2 de la Zona Esportiva, amb l’Orquestra Internacional Maravella. A la mateixa hora també se celebraran els sopars populars a la Zona Esportiva. La darrera nit de Barraques començarà a partir de les 23 hores amb la Festa dels anys 80 i 90, protagonitzada per La Cassette DJ’s.

Dilluns 6 de juliol

La Festa Major arribarà al final el dilluns 6 de juliol amb una jornada especialment pensada per a les famílies. D'11 a 14 hores, la Via Romana acollirà el tobogan aquàtic Splash Slide de 75 metres i un tobogan infantil. A les 18 hores, la Plaça de la Vila serà l’escenari de la Festa de l’Escuma i els Jocs d’Aigua per a tota la família.

La cloenda musical arribarà a les 18 hores a la Plaça Maria Teresa de Gelcen – Can Llensa amb la cantada d’havaneres d’Els Pescadors de l’Escala. Durant la mitja part, els assistents podran gaudir del tradicional rom cremat.

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