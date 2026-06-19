Hostalric pateix una plaga de mosques: «És una situació complicada»

Hostalric pateix una plaga de mosques autòctones amb el focus al polígon industrial del municipi. Aquesta situació ha impulsat l'Ajuntament a dur a terme una sèrie de mesures antiplagues i ha obligat al Bonpreu de la població a retirar els productes frescos i refrigerats de la venda i exposició. Segons ha explicat el consistori, els primers indicis es van detectar el passat 15 de juny amb una presència anormal de mosques a diferents zones del municipi.
Les primeres indagacions han pogut aclarir que l'origen seria en una empresa del polígon industrial, Loginplast, dedicada al reciclatge i transformació de residus plàstics. El focus seria en un carregament de plàstic que hauria portat per Ecoembes, una organització que es dedica a la coordinació del reciclatge de residus provinents de contenidors. Segons han explicat al Diari de Girona, l'empresa ha activat el protocol amb una "fumigació de xoc" al punt d'origen i trampes de feromones. L'Ajuntament, d'altra banda, ha comunicat que els palets infectats s'estan retirant de la zona afectada.
Un cop comprovat i detectat aquest punt de partida, la Policia Local d'Hostalric i tècnics municipals van dur a terme una inspecció ocular de les instal·lacions. Aquest primer contacte va permetre obrir un expedient informatiu i sancionador a l’empresa. Els objectius són comprovar l’origen del residu que ha provocat la plaga, el camí que havia recorregut, les mesures que s'havien adoptat des de l'empresa i quin era el seu pla d’actuació per fer front a la situació .
En aquests moments, els esforços i treballs de l'Ajuntament es concentren en l’eliminació del focus de la infestació per erradicar el centre reproductor de l’insecte. En concret, aquest cap de setmana, es retiraran tots els lots de residus infectats. També s’aplicaran noves mesures de control a banda de mesures pal·liatives amb més de 150 trampes de feromones instal·lades a l'escola i en diferents zones del municipi. "Les bosses poden parar el cop, però en cap cas solucionaran el problema", ha explicat l'alcalde, Nil Papiol.
De moment, el consistori considera que la fumigació dels carrers del municipi en la fase actual "no té impacte" i exposa que, en primer lloc, cal erradicar el focus de reproducció. En aquesta línia apunta que, si bé és cert que les mosques es reprodueixen en diversos punts del poble, no ho fan amb la mateixa velocitat que a la zona zero de la plaga, l'empresa de reciclatge. "És la primera crisi de plagues que hem tingut al municipi, ens hem assessorat sobre com fer-ho, i tots els experts apunten que cal començar per l'origen", afirma Papiol.
L'Ajuntament d'Hostalric, per tal de tenir més marge d’actuació, també ha activat l’emergència per salut pública al municipi i notificat la situació a les autoritats pertinents i competents al país en aquesta matèria; l'Agència de Salut Pública, el Departament de Salut, Protecció Civil, la Unitat Central d'Investigació en Medi Ambient Natural de Mossos d’Esquadra i l'Agència de Residus de Catalunya.
A més, s’ha constituït un comitè de seguiment entre l’Ajuntament, l’Agència de Residus, Protecció Civil i la presumpta empresa responsable. S’ha reunit avui divendres 19 de juny per analitzar el pla d’actuació i ho tornarà a fer dilluns 22 de juny per fer el seguiment de les mesures acordades.
L'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol, en un directe a les xarxes socials ha reivindicat la transparència de la gestió del seu govern i ha admès que es tracta "d'una situació complicada". En aquesta línia ha demanat "empatia" i suport als vilatans.