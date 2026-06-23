Un ferit en estat crític en un xoc entre camions a Arbúcies.

Dos camions han col·lisionat aquest dilluns 22 de juny a la tarda a l'Eix Transversal (C-25) a l'alçada d'Arbúcies, a prop de Coll de Revell. L'incident es va produir al quilòmetre 202, en direcció Vic, als volts de les cinc de la tarda, quan un camió va encalçar el remolc d'un altre tràiler. A conseqüència de l'accident, la C-25 va quedar tallada en un sentit mentre es duien a terme els treballs de rescat.
La cabina del conductor va quedar totalment encastada a la part posterior del vehicle que el precedia i el conductor va resultar ferit de gravetat. Els Bombers de la Generalitat van desplaçar nou dotacions fins al lloc dels fets, a prop d'un túnel, i amb el suport dels Bombers Voluntaris d'Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, van rescatar el conductor, que es trobava atrapat dins la cabina del camió. L'altre conductor, en canvi, estava conscient i no va patir lesions.
Cinc de les dotacions desplaçades van treballar activament per netejar una fuita de gasoil provinent del diposit del camió encastat, que suposava un perill. També es van desplaçar fins al lloc dels fets vehicles de Mossos d'Esquadra i diversos agents de trànsit.
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va enviar tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat, una UCI mòbil aèria dissenyada per assistir i traslladar pacients que es troben en estat greu. L'uniat aèria va traslladar el ferit "en estat crític" fins a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.