Quines són les notes mitjanes dels exàmens de selectivitat 2026?

Les notes de la selectivitat ja estan disponibles. Els estudiants que van realitzar les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del 2026 poden consultar els resultats en tots els exàmens en els quals van participar. Matemàtiques ha estat un problema per a moltíssims joves del país. Segons ha explicat el Govern, la nota mitjana d'aquest 2026 ha estat un 4,18. Així, és l'única matèria suspesa en la convocatòria ordinària de la selectivitat d'enguany.
En tota la resta, els resultats han estat majorment positius i amb aprovats generalitzats. En línies generals, el 95,68% dels alumnes han aprovat les proves, superant el 94,97% de l'any anterior. La nota mitjana ha estat un 6,403, pràcticament igual que l'any passat (6,440). La nota mitjana d'accés a la universitat d'enguany és un 7,167. En aquesta nota d'accés a la universitat, la nota de batxillerat compta un 60% i la de les PAU té un valor del 40%.
Si ho desgranem per assignatures, de les nou proves que es podien col·locar a la part comuna o troncal, vuit de les nou han quedat aprovades, de mitjana.
- Llengua Catalana i Literatura. Un 6,46 de nota mitjana, augmenta la de l'any passat, que va ser un 6,3.
- Llengua Castellana i Literatura. És la més alta de totes, amb un 6,96 de mitjana. També creix respecte l'any passat, que va ser d'un 6,4.
- Anglès. Segueix per sota del set per segon any consecutiu, però es queda amb un 6,71. Cau respecte el 2025, en la qual els estudiants van sumar un 6,82 de mitjana.
- Història. També ha baixat per segona temporada consecutiva. Ara es queda amb un 6,47 respecte el 6,95 del 2025, amb l'estrena del nou format de les PAU.
- Història de la Filosofia. Cau lleugerament. Aquest 2026 es queda amb un 6,77 de mitjana. L'any passat va sumar un 6,89 en la nota mitjana.
- Biologia. Els estudiants que van fer aquesta prova han registrat un 6,02 de nota mitjana, caient respecte el 6,23 del 2025.
- Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci. Una de les poques que pràcticament es queda igual: un 6,8 de nota mitjana aquest 2026 respecte el 6,88 de l'any anterior.
- Matemàtiques. L'estimbada més gran de totes les PAU 2026. De l'aprovat de l'any passat (un 6,12) que arribava amb el nou format i l'ascens respecte el 2024, fins a la pitjor nota mitjana en més d'una dècada: un 4,12.
- Matemàtiques Aplicades CC.SS. Una de les poques que ha crescut. Els estudiants han aconseguit un 5,64 de mitjana aquest 2026 respecte el 5,08 de l'any anterior.
Què ha passat amb Matemàtiques?
És l'única matèria suspesa en la convocatòria ordinària de la selectivitat d'enguany. Segons han explicat des d'Universitats, és la nova més baixa en com a mínim una dècada i se situa dos punts per sota del 6,12 de mitjana que es va registrar l'any passat. Cal recordar que el 2025 es va aplicar el nou format d'examen de la selectivitat.
L'examen de Matemàtiques va generar queixes d'estudiants [podeu veure aquí el PDF] i el tema va arribar fins i tot al Parlament de Catalunya. Junts, Partit Popular i els Comuns van registrar preguntes parlamentàries al Govern per demanar explicacions sobre aquestes protestes per part dels estudiants. Encara no hi ha hagut resposta per part de la Generalitat.