D'un foc actiu a un extingit: què significa cada fase d'un incendi?

Amb la inauguració de l'estiu a tocar i les onades de calor a punt d'arribar al país, comença la temporada d'incendis. De fet, aquesta setmana alguns focs ja han provocat l'alarma entre els cossos d'emergències, com els d'aquest dimecres a Talavera -que ha cremat 102 hectàrees- i el de les instal·lacions de l'IRTA-CReSA. Les denominacions dels estats d'aquests incendis han variat segons la seva evolució i, aquest fet, provoca de vegades confusió entre la societat.
Encara que sembli que són termes propis dels Bombers i cossos de seguretat, el seu ús té un sentit de prevenció i seguretat. Saber distingir les fases dels incendis pot ajudar, en qualsevol cas, a donar informació exacta sobre l'evolució de les flames i els recursos necessaris en cada moment.
Incendi actiu
Quan un incendi es troba en fase activa o descontrolada, les flames avancen sense barreres i superen la capacitat de contenció dels equips d’extinció. És la situació més crítica, en què el foc pot propagar-se ràpidament segons les condicions meteorològiques, la vegetació i el relleu.
Incendi en fase d’estabilització
A mesura que les condicions ho permeten, es passa a una fase d’estabilització, en què els efectius ja poden començar a controlar el perímetre i reduir la intensitat de l’incendi. Es tracta d’un punt intermedi en què el foc encara pot tenir activitat i revifar, però els equips d’emergència ja tenen capacitat per evitar-ne la propagació.
Incendi estabilitzat
Quan el perímetre queda completament encerclat i el foc deixa de tenir capacitat d’avançar, l’incendi es considera estabilitzat. En aquest punt poden persistir petits focus residuals, com fumeroles o flames de poca intensitat, però ja no representen un risc de creixement descontrolat. Els Bombers s'encarreguen de refredar la zona perquè el foc no revifi i continuen treballant per apagar les flames residuals.
Incendi controlat
El següent estadi és el d’incendi controlat, quan ja no hi ha flames actives i només resten punts calents o fumeroles molt localitzades. Tot i la millora, els equips continuen revisant el terreny per evitar possibles revifades, especialment en zones de difícil accés o amb material forestal molt sec.
Incendi extingit
Finalment, quan l’operatiu es dona per conclòs i no queda cap activitat de foc ni dispositiu desplegat, l’incendi es declara extingit. Aquest és el punt final d’un procés que pot allargar-se dies o setmanes després de les últimes flames visibles. El pas entre una fase i una altra el determina l'evolució de les flames i l'actuació dels Bombers. No tots els incendis tenen el mateix recorregut, per tant, en moltes ocasions els professionals actuen informant la població en relació amb si el foc revifa o no.